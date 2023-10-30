Традиции против инноваций. Преимущества ГМО пива и будущее напитка раскрыли ученые

Огромное количество сортов и видов пива оставляет место для экспериментов с генетикой, но пока одни подключают технологии в процесс пивоварения, другие принципиально не принимают современный подход, следуя проверенным традициям.

Пиво — это популярный и древний напиток. Насчитывающее столетия, оно до сих пор актуально и старые рецепты пивоварения пользуются небывалым спросом. Но не все желают засиживаться в прошлом. Так, одна компания решилась идти в ногу со временем и прибегла к передовым технологиям, начав добавлять в пиво генетически модифицированные дрожжи, пишет BBC.

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Чарльз Денби, генеральный директор и соучредитель компании Berkeley Yeast, занимается улучшением вкусовых качеств пива путем изменения генетики дрожжей. Его калифорнийская компания редактирует ДНК дрожжей таким образом, чтобы подчеркнуть одни вкусовые качества и уменьшить другие. Например, дрожжи Tropics были созданы для придания вкуса маракуйи и гуавы. Денби отмечает преимущества таких модификаций, подчеркивая их надежность и снижение потребности в других ингредиентах, таких как настоящие фрукты или искусственные ароматизаторы.

Дрожжи играют ключевую роль в пивоварении, преобразуя сахара из ячменного солода и зерна в спирт и придавая ему аромат. Помимо придания аромата, дрожжи Berkeley Yeast могут устранять и нежелательные. Они разработали штамм дрожжей, который снижает уровень диацетила — неприятного аромата, характерного для некоторых сортов хмельного пива. Кроме того, они разработали дрожжи, которые позволяют производить кислое пиво бельгийского типа гораздо быстрее, чем традиционные методы.

В США, где нормы регулирования генетически модифицированных (ГМ) продуктов питания более мягкие, пиво, изготовленное с использованием продукции Berkeley Yeast, уже доступно. Ее используют такие известные калифорнийские ремесленные пивоварни, как Temescal, Alvarado Street и Cellarmaker. Однако международные нормы ограничивают возможности Berkeley Yeast по всему миру. Например, в Великобритании ГМ-продукты должны соответствовать определенным критериям и иметь четкую маркировку ГМ.

Другой поставщик ГМ-дрожжей — чикагская компания Omega Yeast Labs — недавно выявила и удалила ген, ответственный за помутнение пива, с помощью технологии генного редактирования Crispr/Cas9.

Иан Годвин, эксперт в области растениеводства, отмечает, что многие представители отрасли знают о том, что американские пивовары используют генно-модифицированные дрожжи, хотя это редко афишируется из-за противоречивой репутации ГМ-технологий. Ричард Прейс, специалист по пивным дрожжам из Канады, добавляет, что США занимают гибкую позицию в отношении генетических модификаций в пивоварении.

Пивоваренная компания Lagunitas Brewing в Калифорнии, принадлежащая Heineken, проводит эксперименты с ГМ-дрожжами, но пока не использует их в своей продукции. Мастер пивоварни Джереми Маршалл подчеркивает, что даже если в пивоварении используются ГМ-дрожжи, конечный продукт не содержит генетически модифицированных элементов, а только вкусовые соединения.

Однако не все пивоварни принимают генно-модифицированное пиво. Компания Carlsberg, мировой пивной конгломерат, придерживается строгой политики отказа от ГМ. Они используют традиционные методы перекрестного опыления для выведения сортов ячменя и хмеля, способных выдерживать сложные условия. Биргитте Скадхауге из исследовательской лаборатории Carlsberg отмечает, что недавно был выведен сорт ячменя, который легче выращивать и который дольше сохраняет свежесть.

В отношении будущего ГМ-пива ученые настроены оптимистично. Они представляют себе пиво, которое будет сохранять свежесть неограниченное время, предлагая неизменный вкус во всем мире. Он считает, что такие компании, как Berkeley Yeast, продвигаются к этой цели и являются пионерами отрасли.

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