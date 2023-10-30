Взгляд на миллион: ученые выяснили идеальную привлекательную длину ресниц

В новом исследовании ученые прибегли к компьютерным технологиям и смоделировали лица, упор в которых делался на длину ресниц, а затем опросили участников эксперимента оценить их привлекательность, получив необычные результаты.

Женский взгляд способен покорять сердца и уничтожать в один момент. И важную роль в эффектном взгляде играют ресницы. Ученых тоже очень сильно притягивают красивые ресницы, но причины тут совсем в ином, научном подходе. В новом и весьма необычном исследовании изучалась привлекательность женских ресниц. Результаты обнаружили как самые привлекательные ресницы, так и те, которым отдается наименьшее предпочтение, пишет PsyPost.

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Ресницы, представляющие собой короткие волоски на веках, не только улучшают эстетику лица, подчеркивая глаза, но и обеспечивают их защиту. Они задерживают мусор и пыль и вызывают рефлексы, например, моргание. Исторически сложилось так, что они имеют большое значение в косметических процедурах, и их часто связывают с привлекательностью лица. Исследования, проведенные в прошлом на млекопитающих, показали, что длина их ресниц обычно составляет около одной трети ширины глаза.

Ученые Фарид Пажухи и Алан Кингстоун провели исследование с целью выяснить, существует ли идеальная длина ресниц и различаются ли предпочтения в зависимости от пола или этнической принадлежности. Гипотеза заключалась в том, что наиболее функционально эффективная длина ресниц может также восприниматься как наиболее привлекательная, что может свидетельствовать о здоровье и генетике человека.

В исследовании приняли участие 319 американских участников разной этнической принадлежности. В среднем им было по 41 году, их отношения и образование были различными. С помощью Daz3D и Photoshop было создано 44 уникальных изображения лиц женщин разных национальностей, отличающихся длиной ресниц. Затем участники оценили привлекательность каждого изображения по шкале.

Результаты показали, что предпочтения в зависимости от этнической принадлежности несколько различаются. Однако была выявлена закономерность: наиболее предпочтительными считались ресницы, длина которых составляла 30%-35% от ширины глаза. Слишком короткие или слишком длинные ресницы были наименее предпочтительны.

Пажухи и Кингстоун подытожили свои выводы, отметив, что влияние длины ресниц на восприятие привлекательности имеет вид перевернутой U-образной функции. Идеальная длина ресниц, возможно, сложилась для оптимальной защиты зрения, а отклонения от нее могут восприниматься как менее привлекательные, что может свидетельствовать о плохом здоровье.

Результаты исследования ценны, но есть и оговорки. Участники оценивали сгенерированные компьютером статичные изображения, главным отличием которых был цвет кожи. В реальной жизни оценка привлекательности может быть иной, а другие черты лица, не учтенные в исследовании, также могут влиять на восприятие привлекательности ресниц. Одно можно сказать точно – эволюция явно приложила руку к нашим предпочтениям в партнерах, за которыми порой может скрываться расчетливость, заложенная на генном уровне.

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