Мотивация гневом: ученые выяснили, что злость может помогать в достижении трудных целей

Хотя гнев зачастую считается отрицательной эмоцией, с которой принято работать для ее искоренения, последнее исследование выявило, что иногда злость может играть нам на руку и помогать в определенных ситуациях.

Недавние исследования Американской психологической ассоциации показали, что гнев, обычно рассматриваемый как негативная эмоция, может быть мощным мотиватором, помогающим людям достигать трудных целей, пишет Newswise.

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Доктор Хизер Ленч с кафедры психологии и мозга Техасского университета A&M подчеркнула, что хотя счастье часто считается идеальным состоянием, сочетание эмоций, включая гнев, как правило, приводит к лучшим результатам. Функционалистская теория эмоций, которая уже много лет находится под пристальным вниманием исследователей, утверждает, что все эмоции, как положительные, так и отрицательные, являются реакцией на события окружающей среды, сигнализируя человеку о ситуациях, требующих действий.

Чтобы глубже изучить роль гнева в достижении целей, исследователи провели несколько экспериментов с участием более 1000 человек и изучили данные опросов еще 1400 человек. В ходе экспериментов у участников вызывались различные эмоциональные состояния, а затем им предлагалась цель, которую нужно было достичь. Например, в одном из экспериментов участникам демонстрировались определенные визуальные образы, вызывающие определенные эмоциональные реакции, после чего им предлагалось решить словесную головоломку.

Исследование показало, что гнев неизменно повышает способность участников решать сложные задачи. В некоторых сценариях гнев был связан с более высокими результатами или более быстрым временем реакции. Интересно, что в одном из экспериментов гнев приводил к увеличению числа случаев обмана ради улучшения результатов.

Кроме того, данные опросов, проведенных во время президентских выборов в США в 2016 и 2020 годах, показали, что потенциальная злость на проигрыш любимого кандидата повышает вероятность голосования, хотя и не влияет на выбор кандидата.

Доктор Ленч отметил, что благотворное влияние гнева на достижение целей особенно заметно в сложных ситуациях. И наоборот, в более простых сценариях, таких как простая видеоигра с прыжками с трамплина, гнев не давал никаких преимуществ. Она также добавила, что в определенных ситуациях такие эмоции, как веселье или желание, положительно коррелируют с достижением цели.

В заключение доктор Ленч высказала предположение, что так называемые отрицательные эмоции, такие как гнев или печаль, могут иметь практическое применение, хотя это и противоречит общему предпочтению положительных эмоций и восприятию отрицательных как вредных. Исследование подчеркивает важность использования всего спектра эмоций для достижения оптимального благополучия.

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