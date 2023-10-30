Медвежья услуга самому себе: как Митридат выработал иммунитет к ядам, но это его не спасло

Добровольно выпить яд — идея, которая не кажется разумной. Однако, если правильно подобрать дозировку, то, как свидетельствует история, есть шансы выработать иммунитет к токсинам.

В эпоху понтийского царя Митридата VI отравления стали распространенным инструментом борьбы за власть, и он был полон решимости защитить себя от этого молчаливого убийцы. Поэтому у него возник план, который бросил вызов самой смерти, практика, известная как "митридатизм", пишет Ancient Origins.

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Митридат VI решил потреблять небольшие несмертельные дозы различных токсинов, постепенно увеличивая их количество со временем, с надеждой выработать иммунитет. Легенда гласит, что Митридат ежедневно употреблял крошечные дозы различных ядов. Он тщательно наблюдал за их воздействием и корректировал дозировку.

Рассказы о его способности противостоять попыткам отравления превратили его в легендарную фигуру, правителя, известного не только своей мудростью, но и кажущейся непобедимостью.

Ирония митридатизма заключается в печально известной смерти царя. Спасаясь от римского плена, он якобы пытался покончить с собой, выпив яд. Однако иммунитет, который он культивировал годами, сделал токсины неэффективными. В отчаянном положении царь был вынужден попросить своего друга и охранника покончить с жизнью правителя мечом.

Изображение, на котором Митридат VI дает яд заключенному Фото: CC BY NC ND 3.0

Наследие митридатизма выходит за пределы истории правителя. Вдохновленные устойчивостью Митридата к ядам, многие в античном мире и за его пределами стремились повторить его методы. Различные рецепты, которые, как считалось, придавали устойчивость к ядам, стали очень популярными. Эти эликсиры, часто содержащие смесь нескольких ингредиентов, служили предшественниками современных антидотов.

Одним из самых известных антидотов, появившихся благодаря этой традиции, был териак. Первоначально разработанный для противодействия укусам ядовитых животных, он вскоре стал общим антидотом для различных ядов.

Приготовление териака было трудоемким процессом, который предусматривал смешивание многочисленных ингредиентов и часто занимал несколько дней. Этот мощный эликсир оставался в употреблении вплоть до Средневековья и считался панацеей от целого ряда недугов.

Концепция митридатизма распространилась на язык и культуру. Термин "митридат" стал синонимом антидотов в целом. Более того, он заложил основу для того, что современная медицина называет "десенсибилизацией" или "иммунотерапией".

В этих практиках в организм вводят мизерные дозы аллергенов, чтобы снизить чувствительность или вызвать иммунитет — концепция, берущая свое начало в смелых экспериментах царя Митридата VI.

По сути, митридатизм был смелым и нетрадиционным ответом на вполне реальную угрозу. Такой способ оставил заметный след в истории, породив древние антидоты и даже повлияв на наш современный подход к иммунитету.

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