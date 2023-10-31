Игры с разумом. Ученые заставили здоровых людей слышать несуществующие голоса

В новом исследовании ученым удалось заставить здоровых людей испытывать слуховые галлюцинации, опровергая тем самым популярную теорию, приписывающую явление исключительно определенным видам болезней.

Недавнее исследование, проведенное Федеральной политехнической школой Лозанны в Швейцарии и Университетом Савойя Монблан во Франции, позволило получить новые сведения о слухо-вербальных галлюцинациях (СВГ) — феномене, при котором люди воспринимают голоса без внешнего источника. Цель исследования — выяснить условия, при которых CВГ могут возникать в мозге, пишет ScienceAlert.

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В исследовании использовался новый метод, сочетающий технику восприятия голоса с сенсомоторной стимуляцией в контролируемых лабораторных условиях с участием 48 человек. В эксперименте была адаптирована предыдущая методика, в которой в ответ на нажатие кнопки вводились переменные задержки, в результате чего роботизированная рука толкала участника. Одновременно через наушники на участников воздействовали слуховые стимулы, состоящие из смеси розового шума, напоминающего водопад, перемежающегося с фрагментами голосов, как знакомых, так и незнакомых участникам.

Результаты эксперимента показали, что участники не только испытывали ощущение присутствия за спиной, коррелирующее с тычками робота, но и воспринимали голоса, которых не было в слуховых стимулах. Вероятность возникновения галлюцинаций повышалась, если участники слышали незнакомый голос перед знакомым, а также если между нажатием кнопки и тычком робота была задержка. Проведенная научная работа опровергает распространенную ассоциацию таких переживаний исключительно с неврологическими расстройствами, такими как шизофрения.

Исследователи интерпретируют эти результаты как подтверждение двух основных теорий, касающихся причин возникновения CВГ. Во-первых, это дефицит способности человека отслеживать и отличать себя от окружающего мира, а во-вторых, влияние сильных предварительных убеждений или предположений, которые затмевают реальный сенсорный сигнал. В исследовании также было отмечено увеличение частоты галлюцинаций, соответствующее продолжительности эксперимента, что позволяет предположить наличие кумулятивного эффекта с течением времени.

Проведенное исследование позволило получить ценные сведения о механизмах возникновения слуховых галлюцинаций и предположить, что подобные переживания не являются исключительной особенностью неврологических расстройств и могут быть вызваны при определенных условиях у здоровых людей. Это знание имеет потенциальное значение для понимания взаимосвязи между СВГ и такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, а также для демистификации этого явления для тех, кто может с ним столкнуться.

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