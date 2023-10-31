Загадка золотого глаза и стена из римлян: четыре случая, когда ученые побеспокоили проклятые вещи

Когда речь идет об археологии, мы часто представляем себе Индиану Джонса, размахивающего кнутом и побеждающего нацистов. Хотя фильмы несколько вольно передают реальность, в одном они не ошибаются — это привлекательность открытия древних, таинственных реликвий.

Археология — это научное изучение истории и предыстории человечества через раскопки и анализ материальных остатков, таких как артефакты, сооружения и другие вещественные доказательства. Она открывает окно в прошлое, помогая нам понять жизнь, культуру и общество древних цивилизаций и народов. Однако иногда ученые наталкиваются на такие вещи, которые трудно объяснить или постичь, пишет IFLScience.

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Женщина, чье тело не разложилось

В 1960-х годах строители наткнулись на гробницу леди Дай, также известной как Синь Чжуй, в Китае. Раскапывая ее в 1970-х годах, археологи нашли нечто удивительное: чрезвычайно хорошо сохранившуюся мумию самой Синь Чжуи. Но это еще не все — она плавала в бассейне с прозрачной жидкостью, которая приобретала коричневый цвет под воздействием воздуха. Эта жидкость была либо травяным консервирующим раствором, либо результатом разложения ее телесных жидкостей.

Что действительно поражает, так это то, что большая часть ее мягких тканей осталась неповрежденной, а вены все еще наполнены застывшей кровью. По сути, Синь Чжуй бросила вызов распаду, который обычно постигает органическую материю на протяжении веков.

Загадочный черный саркофаг

В 2018 году археологи в Египте раскопали колоссальный почти 3-метровый черный саркофаг, погребенный на глубине 5 метров под землей, датируемый периодом Птолемеев (323-30 гг. до н. э.). Общественность строго предостерегала от его открытия, поскольку это выглядело как рецепт неприятностей. Ученые получили почти 3 тысячи предупреждений.

Несмотря на зловещие предостережения, археологи решили открыть содержимое саркофага. После торжественного открытия им пришлось более часа ждать, пока запах выветрится. Внутри они нашли красновато-коричневый ил, содержащий несколько скелетов — зрелище, сравнимое разве что с сухариками в худшем супе, который только можно себе представить.

Эти останки, вероятно, принадлежали чиновникам или военнослужащим, а на одном из них были следы ранения в голову стрелой. Тайна того, что лежало внутри черного саркофага, наконец раскрыта, но она оставила нам больше вопросов, чем ответов.

Римские солдаты в блокаде туннеля

Представьте себе, что вы наткнулись на кипу римских солдат, тщательно выстроенных так, чтобы перекрыть проход. Вам может быть интересно, почему они выбрали трупы, а не кирпичи, и что они пытались не допустить. Именно над этими вопросами вы можете задуматься, когда быстро отойдете от такого жуткого открытия.

Археологи попытались ответить на эти вопросы. По словам эксперта Саймона Джеймса, эта жуткая сцена была результатом ранней химической войны. Римские солдаты, пытавшиеся прорыть туннель под городскими стенами к военной базе, встретили ожесточенную атаку оборонявшихся персов. Персы отступили в свой туннель, за свою жаровню, и бросили на нее смесь битума и кристаллов серы.

В результате образовалось плотное облако смертельных испарений — смесь маслянистого углеводородного дыма, углекислого газа, смертельного угарного газа и действительно отвратительного сернистого газа. За считанные секунды римские солдаты задохнулись, так и не вырвавшись из "серных облаков ада". Девятнадцать из них погибли, а их тела использовали для построения баррикады, чтобы не пустить других.

Золотой глаз в 4800-летнем скелете

В 2006 году археологи обнаружили скелет женщины вблизи Забола, Иран, возрастом около 4800 лет. Она была чрезвычайно высокой для своего времени, ее рост составлял около 2 метров. Но самой удивительной находкой был необычный объект внутри черепа — золотой протез глаза.

Этот золотой глаз был чудом древнего мастерства, со сложными деталями, имитирующими анатомию человеческого глаза, вместе с кровеносными сосудами, воссозданными с помощью золотой проволоки. Хотя неясно, была ли она действительно жрицей, одно можно сказать наверняка — лучше не удалять этот глаз, каким бы соблазнительным он ни был.

Такие археологические находки напоминают нам о невероятных тайнах, спрятанных под поверхностью земли, которые ждут своего раскрытия. И хотя они не предусматривают отчаянных погонь или приключений, которые могут спасти мир, они дают нам возможность заглянуть в загадочное прошлое и узнать об удивительных способностях наших предков.

Ранее Фокус писал о мифическом чуде шумеров. Археологи обнаружили статую ассирийской богини-защитницы ламмасу.

А также мы рассказывали о 5000-летней гробнице, обнаруженной в Шотландии. Ее использовали целые поколения.