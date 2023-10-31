Чувство неподвластное времени: три совета психолога, как найти любовь в более зрелом возрасте

Вопреки устоявшимся утверждениям о том, что со временем любовь угасает, психолог и наука объединились, чтобы просить вызов этим взглядам на любовь в пожилом возрасте.

Некоторые полагают, что с возрастом любовь и романтика угасают, однако последние исследования показывают, что многие пожилые люди активно поддерживают и лелеют романтические отношения до глубокой старости, пишет Forbes.

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Марк Трэверс, американский психолог, окончивший Корнельский университет предоставил краткий обзор результатов исследований любви и сексуальности среди пожилых людей.

Изменение романтических приоритетов с возрастом: С возрастом у людей меняются романтические и сексуальные предпочтения. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что пожилые люди отдают предпочтение эмоциональным связям и здоровью. Эмоциональная безопасность, открытое общение и совместная деятельность становятся более важными, чем чисто сексуальная динамика. Хотя спонтанности в сексуальных отношениях может быть меньше, планирование интимных моментов становится осознанным решением, что позволяет лучше общаться и понимать меняющиеся потребности и проблемы партнеров.

Учиться на опыте прошлых отношений: Старение приносит свои проблемы, в том числе травмы прошлого и уход бывших партнеров. Исследование, проведенное в 2022 г., показало, что восприятие старения у людей может меняться в зависимости от того, какие брачные отношения они пережили. Прошлый опыт часто влияет на решение о будущих отношениях. Например, некоторые пожилые люди предпочитают сожительство повторному браку, чтобы сохранить самостоятельность и финансовую независимость. Независимо от прошлых трудностей, многие пожилые люди находят в себе силы вновь искать любовь, черпая жизненный опыт.

Понимание сексуальности пожилых людей: Исследования показывают, что общество долгое время не обращало внимания на сексуальные желания и потребности пожилых людей. Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что пожилые люди часто испытывают стигматизацию, что приводит к стыду при обсуждении их сексуального опыта. В исследовании подчеркивается важность дестигматизации сексуального здоровья этой категории населения и создания открытого диалога, выходящего за рамки только медицинских решений. Решение этой проблемы может изменить представление общества о старении и сексуальности.

Возраст не определяет стремление к любви, говорит Трэверс. У пожилых людей есть богатый опыт, из которого они могут черпать знания и опыт, что делает их путь к любви и близости в более зрелом возрасте отличным, а именно сложным и насыщенным.

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