Чудище из кошмаров. Длина самого большого краба на Земле составляет три метра (видео)

Исследователи отмечают, что ему удалось установить не только этот рекорд, но и еще один — краб по прозвищу Большой Папочка стал обладателем самых длинных ног.

Если бы режиссеры когда-то решили снять фильм об огромном крабе, нападающем на людей в океане, он, вероятно, был бы похож на краба по кличке Большой Папочка (Big Daddy). Ученые измерили его размеры и пришли к выводу, что это существо является самым широким крабом на Земле — его ширина от кончика одной ноги до кончика другой ноги составляет невероятные 3 метра 11 сантиметров, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что Большой Папочка стал самым широким ракообразным из когда-либо находящихся в неволе. Вполне может быть, что в океане где-то обитает гигант с еще большими ногами. Известно, что ширина японского краба-паука составляет 3,11 метров от клешни до клешни, а также он стал рекордсменом с самой длинной ногой у крабов за всю историю наблюдений — длина его клешни составила невероятные 1,3 метра.

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Жизнь самого большого краба едва не закончилась ранней смертью на рыбном рынке в Японии. К счастью, ракообразное попалось на глаза представителю Sea Life, который выкупил его и доставил в резервуар с водой в Англии. Долгое время японский краб-паук провел в компании людей, пока не скончался в 2016 году в возрасте 80 лет.

По словам Скотта Блэкера, который является куратором выставки, Большой Дедди был для ученых кем-то вроде "члена семьи". Исследователи предполагают, что краб, вероятно, был "очень пожилым и умер от старости".

Отметим, что японские крабы-пауки (Macrocheira kaempferi), как правило, живут от 50 до 100 лет. Любопытно, что тело крабов перестает расти, как только они достигают зрелости, однако это не относится к их клешням — эти придатки продолжают расти в течение почти всей жизни. Японское название этих крабов "така-аши-гани", что в переводе означает "краб с высокими ногами". Ученые отмечают, что тело крабов, как правило, достигает ширины около 40 сантиметров, тогда как их ноги могут вырасти до невероятных 2 метров.

Известно, что длинные ноги помогают крабам передвигаться и пробираться к водорослям и другим растениям. Они также используют свои клешни, чтобы раскрывать раковины моллюсков и собирать морские губки, которые крепят к панцирям в качестве маскировочного средства.

В дикой природе японских крабов-пауков можно встретить чрезвычайно редко, так как большую часть своей жизни они проводят, слоняясь вокруг жерловых отверстий. Однако весной наступает время спаривания и крабы-пауки отправляются на мелководье, чтобы найти себе пару. Это путешествие опасно само по себе, однако рыбаки сделали его еще более опасным для крабов, которые рискуют попасть в рыболовные сети и быть съеденными.

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