Древний бизнес-центр, инженерные сооружения: неподалеку Афин обнаружен затонувший город (фото)

Древний Саламин возле Афин, по информации журналистов, интересовал историков по нескольким причинам, в том числе из-за упоминания в "Илиаде" Гомера как дом героя Троянской войны Аякса.

В Греции археологи обнаружили затонувший древний город, остатки которого они датировали IV веком до нашей эры. Об этом сообщает CBS News.

Историки, проводившие раскопки на побережье неподалеку Афин, считают, что найденные им фундаменты зданий относились к древнему городу Саламин.

В частности, специалисты обнаружили остатки древней морской дамбы, которая когда-то защищала город. Кроме того, они нашли сооружение, которое, по всей видимости, было местом встреч торгового и другого люда и своеобразным деловым центром. Во время раскопок исследователи смогли достать со дна хорошо сохранившиеся бронзовые монеты, фрагменты мрамора, вазы и керамические изделия разных эпох.

"Археологи сделали важное открытие во время исследования Саламина. Ученые обнаружили частично затопленное здание, а также множество мраморных сокровищ, датируемых IV веком до нашей эры", — сообщило Министерство культуры Греции, представляя новые поразительные находки в ходе обширного проекта подводных раскопок.

По данным министерства культуры, команда морских археологов из 12 человек обнаружила то, что считается огромным общественным зданием, которое существовало как часть древнего города Саламина. На прошлой неделе официальные лица поделились в Facebook фотографиями обнаруженных останков, а также клада артефактов, обнаруженных вместе с ними.

Впервые обнаружив дамбу, которая, как полагают, является частью древнего укрепления, окружающего классический город Саламин, археологи и обнаружили общественное здание под названием Стоа. Этот термин в греческой архитектуре относится к отдельно стоящему крытому переходу, который был построен в вытянутой форме. Эти постройки обычно существовали вокруг рынков и могли служить местами торговли или общественными местами для прогулок, говорят историки, отмечая, что в некоторые из построек были встроены комнаты.

"Идентификация Стои является очень важным новым элементом для изучения топографии и жилой организации древнего города", — говорится в заявлении Министерства культуры Греции.

По данным издания, Стоа, найденная в Саламине, имеет ширину около 20 футов и длину 105 футов, а в пределах ее границ находятся остатки шести или семи комнат. Лишь один или два слоя камня, обозначающие сооружение, все еще существуют, и археологам еще не удалось исследовать все внутренние помещения.

Кроме того, по информации CBS News, в одной комнате площадью чуть более 15 квадратных футов имелось большое складское помещение, в котором хранилось множество древних артефактов, в том числе почти два десятка бронзовых монет, фрагменты мрамора, вазы и фрагменты керамических изделий.

"По словам чиновников, среди мраморных артефактов есть два важных предмета. Один представляет собой фрагмент колонны с частью надписи в 2-3 стихах. Другой — это богато украшенный фрагмент, на котором изображен крупный мужчина, возможно, герой, возлагающий корону на бородатого мужчину", — пишет издание.

Что известно о Саламине

Саламин — как город, так и одноименный остров — известен прежде всего из-за битвы при Саламине в V веке до нашей эры, которая стала ключевым событием в греко-персидских войнах, когда древнегреческие города-государства сражались против персидской империи Ахеменидов.

Битва при Саламине произошла во время первой половины греко-персидских войн. Однако Саламин интересовал историков и по другим причинам: он упоминается в "Илиаде" Гомера как дом героя Троянской войны Аякса. Город также цитируется в более позднем отчете греческого географа Павсания, написанном примерно во ІІ веке. К тому времени, по мнению географа, Саламин уже начал приходить в упадок.

Топоним Саламин сохранился до сих пор. Теперь так называется город в современной Греции. Он расположен на высоте 20 метров над уровнем моря, в северной части одноименного острова, между побережьем бухты Саламис и Саламинским проливом в 20 километрах к западу от центра Афин.

Правда, существует еще один город с таким же названием, но он расположен на востоке Кипра и не имеет ничего общего с древним городом рядом с Афинами.

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