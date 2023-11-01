Шабаш на метлах и темные фигуры: NASA показало жуткие снимки наблюдений за метеорами (фото)

В космическом агентстве поделились необычными фотографиями, которые были сделаны в рамках наблюдений за ночным небом.

Ученые из Центра космических исследований имени Джорджа Маршалла NASA показали парочку жутких снимков, которые засняли их камеры, наблюдающие за метеорами в ночном небе, пишет Forbes.

NASA поделилось серией загадочных и жутковатых снимков к Хэллоуину. Некоторые очень просто разгадать, например, на одном из снимков однозначно присутствует лягушка. Остальные, правда, требуют более предметных разбирательств, но в NASA уверяют, что ничего сверхъестественного на кадрах нет.

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На одной из фотографий видна целая паутина из ярких линий в небе. Полосы не имеют ничего общего с потусторонним, в NASA говорят, что в кадр попали светлячки, а не "компания ведьм, летающих на метлах". На другой фотографии видна одна из лап птицы, которая сидит на камере.

Наверное, самое жуткий снимок из всех – это фотография, на которой виден метеор, а также нечто похожее на темную фигуру в капюшоне, которая находится в нижнем углу. Скорее всего, это лишь игра тени и света, но она идеальна для ночи Хэллоуина.

Центр космических исследований Маршалла расположен в штате Алабама. Камеры же являются частью сети NASA All-sky Fireball Network – группы камер, которые следят за самыми яркими метеорами в небе Земли.

В целом сеть состоит из 17 камер, которые разбросаны по разным штатам США. Объективы оборудования всегда направлены вверх, чтобы охватить как можно большую область неба.

"Камеры установлены так, что один и тот же огненный шар может быть обнаружен более чем одной камерой. Это позволяет нам рассчитать высоту летящего обломка и скорость его движения", — говорят в NASA.

Сеть камер преимущественно наблюдает за метеороидами – это промежуточное тело между космической пылью и астероидом. Когда эти объекты попадают в атмосферу Земли их называют метеорами. Иногда их остатки достигают поверхности Земли, пережив огненное путешествие через атмосферу.

NASA же изучает метеороиды, потому как они представляют опасность для космических кораблей. Маленькие осколки из камня и железа могут повреждать спутники, космические станции, грузовые капсулы или капсулы с экипажем.

"Понимание природы метеороидов поможет разработчикам космических кораблей лучше защитить критические компоненты аппаратов от угрозы", — отмечают в агентстве.

Камеры, которые без устали смотрят в небо, позволяют ученым рассчитать орбиты метеороидов. Они даже могут отследить происхождение наблюдаемых объектов.

Исследователи также отмечают, что камеры наблюдения за метеорами защищены прозрачными куполами, поэтому птицы и рептилии могут посидеть на них сверху.

Напомним, недавно космический телескоп Хаббл прислал жуткое фото из космоса. Телескоп сделал снимок умирающей огромной углеродной звезды CW Льва.