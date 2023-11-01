На пути к загадочным соседям Юпитера. Аппарат NASA почти достиг первой цели: суть миссии "Люси" (фото)

Аппарат NASA 1 ноября приблизится к астероиду Динкинеш.

Космический аппарат "Люси" пролетит мимо 700-метрового астероида Динкинеш в главном поясе астероидов, чтобы изучить этот камень и настроить свои приборы перед выполнением важного исследования троянских астероидов Юпитера. Приближение к Динкинешу знаменует собой начало 12 летнего путешествия в космосе, во время которого "Люси" изучит 10 разных космических камней. Это первый зонд в истории, который исследует троянские астероиды Юпитера, которые вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и планета и считаются обломками, оставшимися после формирования Солнечной системы, пишет Space.

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Космический аппарат "Люси" и первая цель

Этот зонд NASA отправился в космос еще 16 октября 2021 года, чтобы начать свое 12-летнее путешествие для изучения троянских астероидов Юпитера. Свое название зонд получил в честь знаменитого австралопитека Люси, окаменелые останки которого были обнаружены в Эфиопии, Африка. А первая цель аппарата NASA, астероид Динкинеш получил свое название в начале 2023 года также в честь австралопитека Люси, ведь на официальном языке Эфиопии именно так называются эти окаменелые останки предка человека.

1 ноября в 18:54 по Киеву аппарат NASA подлетит к астероиду Динкинеш на расстояние в 430 км. Цель этого визита состоит не только в изучении космического камня в главном поясе астероидов, но и в настройке всех приборов "Люси" перед изучением троянских астероидов Юпитера.

Эти астероиды считаются "окаменелыми останками" Солнечной системы и состоят из вещества, которое осталось после появления планет примерно 4,6 млрд лет назад. Состав этих астероидов поможет ученым узнать, какие элементы существовали в космосе, когда формировалась Земля.

Первое изображение Динкинеша, сделанное "Люси". Желтый кружок указывает, где находится астероид Фото: NASA

Вторая цель "Люси"

После посещения астероида Динкинеш аппарат "Люси" врнется обратно к Земле, чтобы совершить новый гравитационный маневр вокруг нашей планеты в конце 2024 года.

После этого "Люси" полетит снова к главному поясу астероидов, где исследует космический камень шириной 4 км под названием Дональдджохансон. Он получил свое название в честь первооткрывателя останков австралопитека Люси Дональда Джохансона.

Троянские астероиды Юпитера

Завершив второй этап своей миссии, зонд NASA приступит к изучению троянских астероидов Юпитера. В августе 2027 года аппарат "Люси" приблизится к астероиду Эврибат шириной 64 км и его спутнику Квета шириной 1 км.

Некоторые из троянских астероидов: Эврибат, Полимел, Левк и Орус, вид с космического аппарата "Люси" Фото: NASA

Далее в сентябре 2027 года состоится исследование астероида Полимел шириной 21 км и его спутника, открытого в прошлом году, но не имеющего пока официального названия. После этого "Люси" в апреле 2028 года приблизится Левк шириной 40 км, который вращается очень медленно вокруг своей оси, а потому представляет собой особую ценность для ученых. В ноябре 2028 года зонд NASA будет изучать астероид шириной 51 км под названием Орус, котоырй, как считается, имеет много органического материла и углерода.

В начале 2030-х годов "Люси" достигнет финальных целей миссии – астероидов Патрокл, шириной 113 км, и Менетий, шириной 104 км. Посещение этих астероидов будет огромным достижением, поскольку они вращаются вокруг Солнца под большим наклоном над плоскостью Солнечной системы и поэтому до них очень трудно добраться космическим аппаратам.

Фокус уже писал о главных астрономических событиях ноября 2023 года: возвращении Ориона, появлении яркого Юпитера и Венеры, полной Луне и метеорном потоке Леониды.