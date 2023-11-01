Заглянуть в священную книгу древних египтян: Музей Гетти показал фрагменты "Книги мертвых" (фото)

"Книга мертвых", несмотря на свое название, не была обычной книгой, а скорее сборником из около 200 ритуальных заклинаний и молитв, предоставляющих инструкции для умерших о том, как ориентироваться в потустороннем мире.

В XIX веке британский коллекционер сэр Томас Филлипс поставил себе цель владеть всеми книгами мира. Он приобрел огромную коллекцию из 60 000 документов и 50 000 печатных книг, в том числе 19 древних фрагментов, известных как "Книга мертвых", пишет The New York Times.

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Его потомки понемногу выставляли на аукционы его частную библиотеку. В конце 1970-х годов эти фрагменты оказались во владении Ганса П. Крауса, нью-йоркского книготорговца. В 1983 году Краус и его жена Ханни щедро подарили эти бесценные реликвии Музею Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе, где они оставались спрятанными в хранилище более 40 лет. Но теперь, 1 ноября 2023 года, Музей Гетти впервые открывает семь из этих древних сокровищ для публики на выставке, которая продлится до 29 января.

Деталь из папируса Анхесенасета Фото: The J. Paul Getty Museum

"Книга мертвых", несмотря на свое название, не была обычной книгой, а скорее сборником из около 200 ритуальных заклинаний и молитв, предоставляющих инструкции для умерших о том, как ориентироваться в потустороннем мире. Каждый экземпляр был уникальным, в отличие от наших сегодняшних стандартных страховых полисов. Эти заклинания были похожи на сверхъестественную "страховку для путешествий", призванную защитить и поддержать умершего во время его путешествия по потустороннему миру.

Вопреки названию книги, древние египтяне сосредотачивались больше на жизни, чем на потустороннем мире, поскольку средняя продолжительность их жизни составляла лишь около 35 лет. "Книга мертвых" служила средством облегчить их смертные тревоги и контролировать свою судьбу. Сначала ее называли "Книгой прихода изо дня в день", что показывало идею появления на свет.

Льняная погребальная обертка Петосириса, сына Тетосириса, с заклинаниями из "Книги мертвых" Фото: The J. Paul Getty Museum

Эти тексты, составленные и усовершенствованные на протяжении тысячелетий, служили путеводителем для душ умерших, помогая им ориентироваться в коварном потустороннем мире, лабиринте, полном препятствий. Каждое заклинание решало конкретные проблемы, с которыми мог столкнуться умерший.

Например, заклинание 33 защищало от змей, а заклинание 43 предотвращало обезглавливание. Книга также содержала иллюстрации богов и чудовищ, таких как Анубис и Аммит, чтобы направлять и защищать души.

Конечной целью для умерших было достичь царства богов, рая, напоминающего Египет, который они оставили позади. Здесь они помогали богам, возделывая землю и обеспечивая непрерывный цикл обновления и возрождения. Умерший присоединялся к богу солнца Ра, когда тот плыл по небу, сливался с Осирисом, богом потустороннего мира, и получал регенерационные силы.

Деталь Папируса Пашерашахета Фото: The J. Paul Getty Museum

Владение "Книгой мертвых" ограничивалось элитой, включая знать, жрецов и придворных, которые могли позволить себе изготовление заклинаний с упоминанием их имен на заказ. На выставке в музее представлены свитки, принадлежавшие женщинам, по имени Асет и Анхесенасет, которые служили жрицами в храме. Кроме того, на выставке представлен старейший в коллекции свиток папируса, принадлежавший Вебеннесре, с заклинанием 149.

На выставке также представлены три льняные полоски с заклинаниями, которыми обертывали мумифицированные тела во время бальзамирования, устанавливая более личную связь между умершим и "Книгой мертвых".

Одной из изюминок выставки является изображение Зала Суда, где сердце умершего взвешивают на весах правды и справедливости. Если сердце легче, они переходят в другой мир, если тяжелее — их ждет вторая, длительная смерть.

"Книга мертвых" предлагает увлекательный взгляд на верования и практики древних египтян и служит свидетельством их неизменного увлечения жизнью и потусторонним миром. Выставка Гетти позволяет посетителям увидеть эти древние реликвии из первых рук, проливая свет на забытую часть обширной коллекции древностей музея.

Это редкая возможность прикоснуться к древней цивилизации и исследовать мистическое путешествие, в которое верили люди, стремившиеся преодолеть границу между жизнью и смертью.

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