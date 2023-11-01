Без потери привлекательности. Ученые назвали длину ресниц, делающую людей более красивыми (фото)

Слишком короткие и длинные ресницы сделают нас менее привлекательными в глазах окружающих, тогда как идеальная длина находится где-то посередине.

Многие персонажи мультфильмов женского пола, как правило, обладают длинными ресницами, которыми хлопают, в попытках привлечь поклонников. Более того, большинство женщин по всему миру с детства сетуют на несправедливость — как правило, у мужчин ресницы всегда гуще и длиннее, пишет Daily Mail.

В попытке заполучить ресницы своей мечты женщины используют тушь для ресниц, наращивают ресницы или используют накладные. Однако результаты нового исследования свидетельствуют о том, что люди, вероятно, уделяют этому слишком много внимания.

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В новом исследовании команда из Плимутского университета сосредоточилась на изучении того, какая длина ресниц делает нас наиболее привлекательными. Ученые пришли к выводу, что любителям наращивать длинные ресницы или использовать накладные следует быть осторожнее с выбором.

Ученые обнаружили, что удлиненные ресницы действительно делают лица людей привлекательными. Однако это правило работает лишь до определенного момента. Фактически команда установила, что длина идеальных ресниц равна трети ширины глаза. Именно такая длина делает нас наиболее привлекательными в глазах окружающих. Однако когда длина ресниц превышает этот показатель, наши лица напротив — становятся менее привлекательными по мере увеличения длины ресниц.

Еще в 2015 году ученые из Технологического института Джорджии изучили длину ресниц различных млекопитающих и обнаружили, что у 22 видов ресницы составляют около трети ширины глаза. В эту группу входили люди, снежные барсы, верблюды и гигантские панды.

Далее ученые провели еще одно исследование с использованием аэродинамической трубы и обнаружили, что эта длина является оптимальной для отвода воздуха, поддержания влажности глаз и защиты их от пыли. Однако до сих пор ученые уделяли мало внимания тому, как длина ресниц влияет на нашу привлекательность.

У женщин на изображениях либо не было ресниц, либо ресницы составляли около трети ширины их глаз, либо ресницы составляли примерно половину ширины их глаз Фото: Scientific Reports

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые отобрали 319 участников, среди которых были азиаты, европейцы и афроамериканцы. Участникам предложили взглянуть на четыре изображения лиц женщин из четырех этнических групп:

азиатки;

чернокожие;

индийцы;

белые.

Отметим, что у некоторых женщин на фото либо не было ресниц вовсе, либо они составляли около трети ширины их глаз, либо ресницы составляли около половины ширины глаза женщины. Далее реципиентов попросили оценить привлекательность каждой женщины на фото. В целом результаты свидетельствуют о том, что лица, у которых ресницы составляют одну треть ширины глаз, оценивались как наиболее привлекательные. Однако ученые также заметили, что результаты разнились в зависимости от этнической принадлежности и лиц.

Например, азиатские участники предпочитали лица с длиной ресни2 20%, в то время, как остальные участники предпочитали азиатские лица с длиной ресниц, которая составляла 40% от ширины глаз. В то же время белые участники сочли более привлекательными чернокожие лица с 45% длиной ресниц.

В результате команда отмечает, что воспринимаемая привлекательность женского лица подчиняется функции перевернутой U: привлекательность возрастает по мере увеличения длины ресниц, а затем снижается.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определили идеальный объем талии.