Ушки не только на макушке. Ученые обнаружили, что слоны способны слышать пальцами ног

Эти животные не перестают удивлять ученых, теперь команда обнаружила, что они весьма любопытно используют свои ноги.

Слоны — очаровательны по множеству причин: их социальная иерархия удивляет, как и способность заботиться друг о друге, их хоботы невероятно адаптированы и они даже способны бороться с изменениями климата, пишет IFLScience.

Однако ученые считают, что у слонов есть нечто, чему еще не было уделено должное внимание, а именно — их ноги. Как показывают результаты нового исследования, конечности слонов также особенны, как и они сами.

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По данным исследователей из Парка слонов Кинса, окружность стопы слона приблизительно равна половине высоты его плеча. Ученые отмечают, что средняя нога слона в диаметре составляет около 40-50 сантиметров в зависимости от его вида и возраста.

Исследования показывают, что большинство слонов обладают пятью пальцами на ногах, хотя количество ногтей на них зависит от вида. Например, у африканских лесных и азиатских слонов по 5 пальцев и 5 ногтей на передних лапах, тогда как на задних лапах — всего 4 ногтя. В то же время у африканских кустарниковых слонов по четыре ногтя на передних лапах и по три на задних.

По словам морфолога позвоночных из Университета Гвельфа в Канаде Мэтью Викариуса, уникальную структуру стопы слонов, несомненно, следует "считать ключевым нововведением". Он также заявил о том, что стопы слонов в действительности "обманчиво сложны".

Ранее ученые уже провели исследование, которое предполагает, что у слонов на ноге может быть шестой палец, основанный на структуре жировой подушки на поверхности. Ученые учли расположение пальцев ног слонов относительно пола и, основываясь на расположении костей стопы, пришли к выводу, что слоны, вероятно, ходят на цыпочках. Исследователи также обнаружили, что шестой "палец" у слонов на самом деле представляет собой большой хрящ, который помогает поддерживать вес массивного млекопитающего.

Слоны ходят на цыпочках Фото: Shutterstock

Однако куда более удивительным кажется предположение ученых о том, что слоны слышат ногами. Предполагается, что они используют свои массивные уши, чтобы улавливать звуки на значительном расстоянии. Однако ученые также считают, что они способны улавливать низкочастотные вибрации, создаваемые другими животными, с помощью своих подушечек лап. Эти сигналы улавливаются лапами слонов, а затем посредством костной проводимости передаются в мозг животных.

По мнению команды, это связано с тем, что ноги слонов в действительности полны рецепторов — телец Пачини. Они связаны с той частью мозга, которая обрабатывает прикосновения. Простыми словами, когда слоны "слышат ногами", они в действительности используют осязание. Однако сочетание этого метода и традиционного слуха способно помочь слонами принимать решения на основе звуков.

Ученые также вспомнили предыдущее исследование, в котором использовались сигналы тревоги о хищниках через наземный динамик. Результаты показали, что слоны чрезвычайно быстро покинули опасный район. Однако, когда тот же звук был передан под землей, как показывают результаты эксперимента, слоны остались стоять на том же месте, но сдвинулись ближе. В результате ученые предположили, что их ноги также важны в распознании сигналов, как и уши.

Отметим, что слоны ежедневно преодолевают расстояния до 56 километров в поисках еды и воды. Теперь ученые уверены, что их ноги служат для животных не только средством передвижения, но и помогают обеспечить безопасность во время этого пути.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дикие слоны были приручены, но вовсе не людьми.