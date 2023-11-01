Невероятные гиганты. Самая большая тыква на Земле весит 1226 кг, но это далеко от предела

Исследователи считают, что биологический предел тыквы на самом деле намного больше, чем пока кому-либо удалось вырастить.

Осень традиционно является периодом сбора урожая тыкв. Именно в этот период фермеры по всему миру соревнуются за установление нового рекорда — кому удастся вырастить самую большую тыкву в мире, пишет Science Focus.

В этом году обладательницей титула самой большой тыквы в мире стал плод весом 1226 килограммов, выращенный итальянцем Стефано Кутрули. Однако насколько бы невероятными не казались размеры тыквы, ученые считают, она далека от своего биологического предела.

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Отметим, что ранее в этом году ученые уже заявляли, что в последние годы фермерам все чаще удается вырастить гигантов. Более того, в последние годы размеры тыкв в целом увеличились. По словам докторантки в области пищевой химии в Университете Лидса, доктора Эммы Дэвис, тыквы, вероятно, продолжают становиться все больше благодаря времени, потраченному на деление клеток, создание специализированных тканей и селекционное размножение.

Исследователи также заметили, что отмеченные награди тыквы становятся все больше и это, как предполагается, связано с тщательным отбором семян, большим пространством для выращивания и необходимым количеством воды. В то же время некоторые сорта тыквы, например, Атлантический гигант, генетически предрасположены к вырастанию до впечатляющих размеров.

Известно, что тыквы быстро растут во время фазы деления клеток, которая длится гораздо дольше, чем у их родственников, например, огурцов. После процесса деления клетки разрастаются до двух месяцев, образуя более крупные клетки, чем в других плодах.

Ученые также отмечают, что тыквы наделены более высоким уровнем специализированной ткани, называемой флоэмой, которая транспортирует сахара туда, где они наиболее необходимы для роста плода.

Впрочем, за все это время производителям так и не удалось решить одну проблему — плоское основание тыквы, которое возникает из-за ее слишком большого веса. Фактически она попросту становится слишком тяжелой, чтобы поддерживать свою форму.

Ранее Фокус писал о том, что ученые призывают не выбрасывать праздничные тыквы в лесу — могут убить ежей.