Землю заполонили гигантские тыквы: почему в этом году они намного крупнее, чем обычно

Исследователи обнаружили, что в этом году плоды достигают невероятных размеров, один из рекордсменов достиг невероятных 1205 кг.

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В преддверии Хэллоуина фермеры по всему миру хвастаются своим урожаем тыкв. Любопытно, но статистика показывает, что 2023 год стал чрезвычайно успешным для них — например, в Великобритании рекордная тыква достигла невероятных 1205 килограммов, пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают, что тыквы в среднем стали значительно больше, чем, например, в прошлом году. Ученые полагают, что свою лепту в столь рекордные размеры плодов внес климатический кризис. Несмотря на то, что летом планета изнывала от интенсивных волн тепла и рекордных температур, это, вероятно, пошло лишь на пользу таким овощам как тыква.

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По информации представителей британской компании, которая является одним из крупнейших поставщиков тыквы в Европе, сырая погода в некоторых регионах планеты могла испортить кому-то летний отдых, однако тыквы только выиграли от этого — своими размерами рекордсмены обязаны именно влажному лету.

По словам исследователей, этим летом был достаточно хороший вегетационный период для тыквы с очень жарким июнем, что очень помогло растениям. За ним последовали дождливые июль и август, оказавшиеся идеальными с точки зрения выращивания тыкв.

В результате погода обеспечила необходимое количество дождя и солнечных дней, особенно в сравнении со сложными условиями, с которыми фермеры столкнулись во время прошлогодней волны тепла. Британские фермеры отмечают, что в результате им удалось вырастить рекордных размеров тыквы от 20-26 сантиметров в диаметре. Более того, фермеры отмечают, что в этом году им удалось вырастить к Хэллоуину сразу несколько новых сортов тыкв, а именно:

тыквы стандартных размеров;

тыквы для кулинарии;

манчкин;

тыква-дьявол (красная);

тыква-призрак (белая);

большие и гигантские тыквы.

К слову, недавно британские фермеры показали тыкву-рекордсменку, которая достигла рекордного веса — 1205 килограммов. Эта гигантская тыква наделала много шума, когда выпала на оживленную дорогу во время перевозки на фестиваль. К счастью, никто не пострадал, даже сама тыква.

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