Землю заполонили гігантські гарбузи: чому цього року вони набагато більші, ніж зазвичай

Дослідники виявили, що цього року плоди досягають неймовірних розмірів, один із рекордсменів досяг неймовірних 1205 кг.

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Напередодні Гелловіну фермери по всьому світу хваляться своїм урожаєм гарбузів. Цікаво, але статистика показує, що 2023 рік став надзвичайно успішним для них — наприклад, у Великій Британії рекордний гарбуз досяг неймовірних 1205 кілограмів, пише Daily Mail.

Експерти зазначають, що гарбузи в середньому стали значно більшими, ніж, наприклад, минулого року. Вчені вважають, що свій внесок у настільки рекордні розміри плодів внесла кліматична криза. Попри те, що влітку планета знемагала від інтенсивних хвиль тепла і рекордних температур, це, ймовірно, пішло лише на користь таким овочам як гарбуз.

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За інформацією представників британської компанії, яка є одним із найбільших постачальників гарбуза в Європі, сира погода в деяких регіонах планети могла зіпсувати комусь літній відпочинок, проте гарбузи тільки виграли від цього — своїми розмірами рекордсмени завдячують саме вологому літу.

За словами дослідників, цього літа був досить хороший вегетаційний період для гарбуза з дуже спекотним червнем, що дуже допомогло рослинам. За ним наступили дощові липень і серпень, які виявилися ідеальними з точки зору вирощування гарбузів.

У результаті погода забезпечила необхідну кількість дощу і сонячних днів, особливо порівняно зі складними умовами, з якими фермери зіткнулися під час торішньої хвилі тепла. Британські фермери зазначають, що в результаті їм вдалося виростити рекордних розмірів гарбузи від 20-26 сантиметрів у діаметрі. Ба більше, фермери зазначають, що цьогоріч їм вдалося виростити до Гелловіну одразу кілька нових сортів гарбузів, а саме:

гарбузи стандартних розмірів;

гарбузи для кулінарії;

манчкін;

гарбуз-диявол (червоний);

гарбуз-привид (білий);

великі та гігантські гарбузи.

До слова, нещодавно британські фермери показали гарбуз-рекордсменку, який досяг рекордної ваги — 1205 кілограмів. Цей гігантський гарбуз наробив багато галасу, коли випав на жваву дорогу під час перевезення на фестиваль. На щастя, ніхто не постраждав, навіть сам гарбуз.

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