Надежда умерла последней. Скончался второй мужчина, которому пересадили свиное сердце

Единственный оставшийся в живых из двух мужчин, которым пересадили свиное сердце, скончался от отторжения органа, несмотря на положительные признаки восстановления. Мужчина, впрочем, внес свой вклад в науку.

Лоуренс Фосетт, 58-летний пациент с неизлечимой болезнью сердца, скончался спустя почти шесть недель после того, как 20 сентября ему была проведена вторая в мире трансплантация сердца генно-модифицированной свиньи. Несмотря на начальный прогресс после операции, включая занятия лечебной физкультурой и общение с семьей, его сердце демонстрировало признаки отторжения, сообщил Медицинский центр Университета Мэриленда.

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Подобная проблема характерна и для традиционной трансплантации человеческих органов. Бартли П. Гриффит, доктор медицины, проводивший операцию в Медицинском центре Университета Мэриленда (UMMC), выразил благодарность за вклад Фосетта в науку и медицину. Он упомянул о последних минутах жизни Фосетта, выразив пожелание дальнейшего развития процедур пересадки сердца в тех случаях, когда человеческие органы недоступны.

Мухаммад Мохиуддин, доктор, еще раз подчеркнул важность участия Фосетта в программе трансплантации и полученных знаний для будущего ксенотрансплантации. Он выразил признательность пациенту за понимание его значительного вклада в эту область.

Фосетт был госпитализирован в Медицинский центр Университета Мэриленда 14 сентября с сердечной недостаточностью в последней стадии. Его сердце отказало непосредственно перед операцией по трансплантации, что потребовало проведения реанимационных мероприятий. Из-за других медицинских показаний традиционная пересадка сердца была невозможна. 15 сентября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на пересадку генетически модифицированного сердца свиньи с целью продления жизни Фосетта. После операции сердце не показало признаков отторжения на начальном этапе восстановления и Фосетт активно участвовал в физиотерапии.

Кристин Лау, другой доктор, отметила новаторские усилия команды врачей и Фосетта, проведя параллели между достижениями в области трансплантации легких и нынешними усилиями в области ксенотрансплантации сердца.

Энн Фосетт, жена пациента, поделилась благодарностью своего мужа в адрес медицинской команды и рассказала о том, как это путешествие повлияло на их семью. Она особо отметила его заботу о других, в том числе о семье, даже в последние минуты жизни. Семья Фосетт выразила благодарность персоналу университета за заботу и поддержку. Они также выразили благодарность семье Дэвида Беннета-старшего, которому была проведена первая подобная трансплантация, за их мужество и поддержку. Семья не теряет надежды на будущее ксенотрансплантации.

Ранее Фокус писал о планах ученых печатать органы индивидуально под каждого нуждающегося. Вооружившись новейшими технологиями и знаниями, исследователи надеются уже в скором времени напечатать сердца из клеток человека и уже выбрали необычного кандидата для его теста.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось остановить отторжение пересаженных органов с помощью нового метода. Предложив необычный способ остановить атаку иммунной системы на пересаженные органы, ученые надеются, что он избавит будущих пациентов от необходимости постоянно принимать опасные лекарства.