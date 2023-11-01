С клыками, длинными щупальцами и острыми когтями: как появились вампиры, йети и кракены

Исследователи рассказали, какие монстры в действительности могут быть реальными и что об этом думает наука.

Человечество преследуют истории о фантастических зверях и сверхъестественных существах, которые столетиями передавались из поколения в поколение. Оборотни, вампиры, йети и глубоководные монстры стали источником вдохновения для бесчисленных рассказов, произведений культуры и фильмов, пишет Science Focus.

Многие бесстрашные исследователи отправились в пустыни и отдаленные леса в надежде собрать убедительные доказательства существования этих монстров. Однако некоторые останки, увы, были идентифицированы как реальные виды, другие были признаны вымышленными, а третьи до сих пор остаются предметом невероятно оживленных споров.

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В то же время существа, которые все еще не описаны наукой, известны как криптиды. Фактически они имеют "скрытый" статус, а изучением этих загадочных существ занимается криптозоология. Однако, что ученые в действительности думают о том, откуда появились вампиры, кракены и йети.

Вампиры

Вампиры множество раз изображались в литературе, кино и телевидении. Однако ученые предполагают, что легенда об этих существах возникла в результате одного из нескольких весьма реальных заболеваний.

Основным виновником возникновения легенды о вампира называют порфирию — редкая группа заболеваний, вызывающих нарушения в выработке гема, молекулы, обнаруженной в крови. Известно, что порфирия приводит к накоплению токсинов в коже, что делает пациентов весьма чувствительными к свету, вызывает ухудшение состояния губ и десен. Ученые полагают, что это может объяснить то, почему вампиры, как правило, изображаются как клыкастые существа с изуродованными лицами.

Еще одна гипотеза предполагает, что описания вампиров перекликаются с некоторыми симптомами людей, болеющих туберкулезом, в том числе речь идет о бледности кожи и крови вокруг рта. Это заболевание чрезвычайно заразно, что могло привести к убеждению, что вампиризм передается через питье крови.

Впрочем, все еще остаются исследователи, считающие, что легенды о вампирах возникли в результате недопонимания и страха перед смертью и разложением. После смерти кожа сжимается, создавая иллюзию, что волосы и ногти продолжают расти.

Йети

Легенда об огромной двуногом волосатом существе с огромными ступнями, бродящем по Гималаях, существует уже несколько веков. Идея о существовании этих существ уже давно заинтересовала исследователей и криптозоологов по всему миру.

Легенда об обезьянеподобном духе ледника появилась в мифах народа лепча, проживающего в Непале, Бутане и северо-восточной индии. Однако широкую популярности йети приобрел лишь в начале 20-го века, когда о встрече с ним завили британские альпинисты. Некоторые из них также якобы заполучили образцы меха, костей и кожи этих существ. Однако современная наука опровергает существование йети, а предоставленные ранее образцы, как правило, принадлежали другим известным науке животным.

Анализы ДНК, проведенные в 2014 и 2017 годах показали, что образцы, которые выдавали за йети, на самом деле принадлежали бурым, черным и белым медведям, а также другим млекопитающим.

Гигантская рыба-весла, вырастающая до 8 м в длину, возможно, послужила источником рассказов об огромных морских змеях Фото: Alamy

Морские змеи

Истории о гигантских морских змеях, достигающих в длину невероятных размеров, восходят к древности. Однако стали наиболее распространенными в 15 веке, когда европейцы начали широко исследовать океаны.

Ученые полагают, что причиной возникновения легенд о гигантских морских змеях, вероятно, стала гигантская рыба-весла — самая большая косная рыба в мире, которая способна достигать около 8 метров в длину и имеет привычку плавать вертикально.

Как правило, эти гигантские рыбы обитают в умеренных и тропических водах, и большую часть своей жизни проводят в глубоком океане, однако порой они способны подниматься на поверхность океана. Исследователи также полагают, что это происходит в ответ на сейсмическую активность, а потому их нередко воспринимают в качестве предвестников катастроф и гибели.

Грифон

Первые легенды о странном крылатом существе с телом льва и головой орла появились в 7 веке до нашей эры в Средней Азии. Исследователи предполагают, что вдохновением для данных историй могли быть ранние открытия окаменелостей динозавров. Одним из обсуждаемых видов был протоцератопс, клювистый динозавр, живший в Азии около 71 миллиона лет назад.

Известно, что окаменевшие кости этого динозавра были обнаружены золотодобытчиками в пустыне Гоби около 2000 лет назад, однако первые описания грифонов все же предшествуют этой находке.

Легенды о кракене появились из-за огромных глубоководных кальмарах Фото: Getty

Кракен

Не менее увлекательной кажется история гигантского существа, похожего на осьминога, которое разрушало корабли. Впервые этот образ появился в скандинавском фольклоре на рубеже 18-го века. Однако истории о гигантском чудище с щупальцами уже давно бродили по всему земному шару.

Исследователи отмечают, что в данном случае реальность не так уж далека от мифа. Например, в конце 19-го века ученые впервые описали гигантского кальмара, длина которого составляла около 13 метров, а в начале 20-го века ученые обнаружили кальмара длиной до 10 метров.

Эти существа обитают на невероятных глубинах, а потому их чрезвычайно сложно изучить. В результате ученым известно о них относительно мало: анализ содержимого показал, что они, вероятно, питаются рыбой и более мелкими кальмарами, но вовсе не моряками, как утверждают легенды.

Ученые также считают, что их главных противником являются кашалоты, а следы от присосок на китах намекают на то, что порой они вступают в эпические сражения. Несмотря на свои большие размеры, такие кальмары вряд ли будут способны или склонны атаковать крупные суда.

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