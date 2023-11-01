С клыками, длинными щупальцами и острыми когтями: как появились вампиры, йети и кракены
Исследователи рассказали, какие монстры в действительности могут быть реальными и что об этом думает наука.
Человечество преследуют истории о фантастических зверях и сверхъестественных существах, которые столетиями передавались из поколения в поколение. Оборотни, вампиры, йети и глубоководные монстры стали источником вдохновения для бесчисленных рассказов, произведений культуры и фильмов, пишет Science Focus.
Многие бесстрашные исследователи отправились в пустыни и отдаленные леса в надежде собрать убедительные доказательства существования этих монстров. Однако некоторые останки, увы, были идентифицированы как реальные виды, другие были признаны вымышленными, а третьи до сих пор остаются предметом невероятно оживленных споров.
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В то же время существа, которые все еще не описаны наукой, известны как криптиды. Фактически они имеют "скрытый" статус, а изучением этих загадочных существ занимается криптозоология. Однако, что ученые в действительности думают о том, откуда появились вампиры, кракены и йети.
Вампиры
Вампиры множество раз изображались в литературе, кино и телевидении. Однако ученые предполагают, что легенда об этих существах возникла в результате одного из нескольких весьма реальных заболеваний.
Основным виновником возникновения легенды о вампира называют порфирию — редкая группа заболеваний, вызывающих нарушения в выработке гема, молекулы, обнаруженной в крови. Известно, что порфирия приводит к накоплению токсинов в коже, что делает пациентов весьма чувствительными к свету, вызывает ухудшение состояния губ и десен. Ученые полагают, что это может объяснить то, почему вампиры, как правило, изображаются как клыкастые существа с изуродованными лицами.
Еще одна гипотеза предполагает, что описания вампиров перекликаются с некоторыми симптомами людей, болеющих туберкулезом, в том числе речь идет о бледности кожи и крови вокруг рта. Это заболевание чрезвычайно заразно, что могло привести к убеждению, что вампиризм передается через питье крови.
Впрочем, все еще остаются исследователи, считающие, что легенды о вампирах возникли в результате недопонимания и страха перед смертью и разложением. После смерти кожа сжимается, создавая иллюзию, что волосы и ногти продолжают расти.
Йети
Легенда об огромной двуногом волосатом существе с огромными ступнями, бродящем по Гималаях, существует уже несколько веков. Идея о существовании этих существ уже давно заинтересовала исследователей и криптозоологов по всему миру.
Легенда об обезьянеподобном духе ледника появилась в мифах народа лепча, проживающего в Непале, Бутане и северо-восточной индии. Однако широкую популярности йети приобрел лишь в начале 20-го века, когда о встрече с ним завили британские альпинисты. Некоторые из них также якобы заполучили образцы меха, костей и кожи этих существ. Однако современная наука опровергает существование йети, а предоставленные ранее образцы, как правило, принадлежали другим известным науке животным.
Анализы ДНК, проведенные в 2014 и 2017 годах показали, что образцы, которые выдавали за йети, на самом деле принадлежали бурым, черным и белым медведям, а также другим млекопитающим.
Морские змеи
Истории о гигантских морских змеях, достигающих в длину невероятных размеров, восходят к древности. Однако стали наиболее распространенными в 15 веке, когда европейцы начали широко исследовать океаны.
Ученые полагают, что причиной возникновения легенд о гигантских морских змеях, вероятно, стала гигантская рыба-весла — самая большая косная рыба в мире, которая способна достигать около 8 метров в длину и имеет привычку плавать вертикально.
Как правило, эти гигантские рыбы обитают в умеренных и тропических водах, и большую часть своей жизни проводят в глубоком океане, однако порой они способны подниматься на поверхность океана. Исследователи также полагают, что это происходит в ответ на сейсмическую активность, а потому их нередко воспринимают в качестве предвестников катастроф и гибели.
Грифон
Первые легенды о странном крылатом существе с телом льва и головой орла появились в 7 веке до нашей эры в Средней Азии. Исследователи предполагают, что вдохновением для данных историй могли быть ранние открытия окаменелостей динозавров. Одним из обсуждаемых видов был протоцератопс, клювистый динозавр, живший в Азии около 71 миллиона лет назад.
Известно, что окаменевшие кости этого динозавра были обнаружены золотодобытчиками в пустыне Гоби около 2000 лет назад, однако первые описания грифонов все же предшествуют этой находке.
Кракен
Не менее увлекательной кажется история гигантского существа, похожего на осьминога, которое разрушало корабли. Впервые этот образ появился в скандинавском фольклоре на рубеже 18-го века. Однако истории о гигантском чудище с щупальцами уже давно бродили по всему земному шару.
Исследователи отмечают, что в данном случае реальность не так уж далека от мифа. Например, в конце 19-го века ученые впервые описали гигантского кальмара, длина которого составляла около 13 метров, а в начале 20-го века ученые обнаружили кальмара длиной до 10 метров.
Эти существа обитают на невероятных глубинах, а потому их чрезвычайно сложно изучить. В результате ученым известно о них относительно мало: анализ содержимого показал, что они, вероятно, питаются рыбой и более мелкими кальмарами, но вовсе не моряками, как утверждают легенды.
Ученые также считают, что их главных противником являются кашалоты, а следы от присосок на китах намекают на то, что порой они вступают в эпические сражения. Несмотря на свои большие размеры, такие кальмары вряд ли будут способны или склонны атаковать крупные суда.
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