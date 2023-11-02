Назван самый быстро тонущий город в мире: погружается под воду в 500 раз быстрее Нью-Йорка

В новом исследовании ученые изучили прибрежные города и то, как быстро они опускаются под воду, также им удалось найти виновника этого "потопления".

Ранее в этом году ученые уже обнаружили, что Нью-Йорк неумолимо тонет. Ученые использовали спутниковые снимки, собранные за 5 лет, и обнаружили, что город ежегодно погружается под воду на 1-2 миллиметра, пишет IFLScience.

Исследователи также обнаружили, что в Нью-Йорке некоторые городские районы опускаются гораздо быстрее, чем другие. Тогда команда заявила, что одним из факторов, способствующих погружению, является вес небоскребов. Это исследование оказалось весьма тревожным, но куда более опасным выглядит то, что в мире есть города, которые опускаются под воду с невероятной скоростью.

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Теперь исследователи считают, что на "тонущие города" влияет сразу несколько факторов: вес зданий и чрезмерная откачка грунтовых вод. В ходе исследования ученые измерили скорость оседания 99 прибрежных городов по всему миру. Команда использовала в своей работе спутниковые данные, собранные в период с 2015 по 2022 год.

Результаты исследования свидетельствуют, что в большинстве прибрежных городов, которым грозит затопление, часть суши опускается быстрее, чем повышается уровень моря. Таким образом ученые пришли к выводу, что города могут оказаться затопленными быстрее, чем ранее показали модели.

Команда зафиксировала наиболее быстрое оседание суши в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Однако быстрое погружение городов под воду также было зафиксировано в Северной Америке, Европе, Африке и Австралии. Кроме того, ученые настаивают, что основным фактором, влияющим на скорость затопления городов, является добыча подземных вод.

По результатам исследования ученые также составили рейтинг самых быстро тонущих городов:

Тяньцзинь, Китай — погружается со скоростью 5,22 см в год;

Семаранг, Индонезия — погружается на 3,96 см в год;

Джакарта — погружается на 3,44 см в год.

К слову, единственным городов США, вошедшим в топ-10, оказался Хьюстон — он опускается со скоростью 1,5 сантиметра в год.

Тем не менее наиболее быстро тонущим городом в мире остается Мехико в Мексике. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что последние более 70 лет, с 1950 года, Мехико тонет с довольно постоянной скоростью — 50 сантиметров в год. Причем проседание здесь вызвано вовсе не откачкой грунтовых вод. Основным фактором столь быстрого погружения является уплотнение богатого глиной дна озера, на котором был построен Мехико.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что подземные тепловые волны могут разрушить целые города.