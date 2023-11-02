Клад народа облаков: археологи нашли гробницу исчезнувшей цивилизации (фото)

В доколумбовые времена миштеки были одной из крупнейших цивилизаций Мезоамерики, которая просуществовала примерно с 1500 года до н. э. до 1523 года.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали важное открытие в Сан-Хуан-Икскакиштла (San Juan Ixcaquixtla), месте, расположенном на холме в мексиканском штате Пуэбла. Они раскопали захоронения миштеков-сапотеков в местности с курганами под названием "тетелес", пишет HeritageDaily.

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Сан-Хуан-Искакиштла — это холмистая местность в Мексике. В древности здесь жил народ миштеков, который был значительной цивилизацией в Месоамерике примерно с 1500 года до н.э. до 1523 года.

Термин "миштеки" происходит от науатльского слова mixtecah, что означает "народ облаков". У них были важные центры, такие как Тилантонго, а также другие места, такие как Ачиутла, Тлаксиако, Тутутепек и другие.

Во времена могущественной империи ацтеков многие миштекские общины были вынуждены платить им дань. Однако не все города миштеков приняли новую власть. Некоторые из этих городов некоторое время сопротивлялись испанским завоевателям во главе с Педро де Альварадо.

В этих камерах также находились 150 керамических сосудов, резная человеческая кость, специальный топор и три ярма в форме буквы "U" Фото: INAH

Археологи обнаружили находку во время строительных работ на городской площади. Они наткнулись на две камеры размером примерно 4 на 2 метра. Эти помещения являются частью большего захоронения. В них археологи нашли останки по меньшей мере 20 человек, которые датируются классическим мезоамериканским периодом, то есть примерно между 100 и 650 годами нашей эры.

В этих камерах также находились 150 керамических сосудов, резная человеческая кость, специальный топор и три ярма в форме буквы "U". Эти U-образные ярма часто использовались в церемониальных играх с мячом.

По мнению исследователей, похоже, что эти могилы были частью традиции, когда делали специальные места для захоронения нескольких людей. Они могли быть связаны между собой как часть группы или семьи, занимавшейся торговлей и, возможно, даже какой-то военной деятельностью.

Это уже третья могила, найденная на городской площади. Первую открыли еще в 2004 году, она имела три камеры. Затем, в 2013 году, нашли еще одну гробницу.

Исследования захватывают, потому что помогают нам узнать больше о народе миштеков и их обычаях. Это как открытие кусочка пазла, который помогает нам лучше понять прошлое. И кто знает, что еще скрыто в этой местности, что ждет открытия в будущем.

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