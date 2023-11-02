Башня Гарисенда в Болонье может упасть: ученые пытаются ее спасти (фото)

В Болонье есть еще одна падающая башня, и недавно доступ к ней закрыли для посетителей. Власти города сообщили, что это необходимые действия, чтобы ее уберечь.

Кроме знаменитой Пизанской башни, в Италии есть еще одна наклонившаяся башня, которой не уделяется столько же внимания. Это башня Гарисенда в Болонье, которая уже много веков наклонена под углом 4 градуса. Она стоит в нескольких метрах от своей высшей спутницы, башни Асинелли, образуя знаковые "башни-близнецы" города, пишет Ancient Origins.

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Башня Гарисенда XII века, высотой 48 метров, привлекла внимание мэра Болоньи Маттео Лепоре. Он обеспокоен ее безопасностью, и в качестве меры предосторожности, площадь рядом с ней, Piazza di Porta Ravegnana, также закрыли. Закрытие не связано с неизбежным обвалом, а скорее нужно для того, чтобы обеспечить долговременную сохранность башни.

Все началось с открытия, сделанного учеными из Болонского университета. Они заметили необычное усиление раскачивания башни. Башня Гарисенда, которая имеет наклон немного круче, чем более известная Пизанская башня, наклоняется из-за проседания почвы, произошедшего в XIV веке.

Чтобы гарантировать безопасность башни, установлены датчики, которые отслеживают любые признаки трещин, а ее фундамент укрепят новыми материалами. Расположенную рядом башню Асинелли, которая является популярным туристическим объектом, также временно закрыли из соображений безопасности.

Пизанская башня и две Башни Болоньи Фото: CC BY-SA 3.0

Комитет экспертов, в который входят геологи, инженеры, архитекторы и химики, в течение многих лет изучает данные, собранные с башни Гарисенда. Они использовали различные технологии, в том числе акустические датчики, оптические волокна, GPS на вершине башни, маятник и системы мониторинга подземных вод возле подземного водоносного горизонта башни.

В 2021 году к основанию башни добавили железные кольца, чтобы защитить ее от потенциальных трещин в деликатном селенитовом камне. Железные кольца также установили на верхней части башни в конце 1990-х годов.

Начало наклона башни датируется 1100-ми годами и может быть следствием строительной ошибки. К середине 1300-х годов беспокойство о ее стабильности привело к частичному укорачиванию башни.

В прошлом специалисты рассматривали возможность сооружения высоких пирсов с прочными стальными тросами, чтобы поддержать башню Гарисенда и предотвратить ее дальнейший наклон. Однако от этого плана отказались из-за опасений дестабилизации соседней башни Асинелли во время необходимых раскопок.

Также рассматривался более поздний план реставрации, предусматривающий инъекцию специального цемента в основание башни. Однако, прежде чем реализовать этот проект, необходимо было провести дальнейшие испытания.

Поскольку территория вокруг башни сейчас закрыта для посещения, нынешний план предусматривает сооружение перегородок вокруг основания башни для ее стабилизации. В будущем башню оградят защитной конструкцией, когда примут решение о стратегии реставрации.

Мэр города отметил, что пока неизвестно, будут ли эксперты пытаться выпрямить башню, укрепить ее основу, или даже рассматривать возможность частичной разборки и реконструкции. Однако, в течение следующих шести месяцев вокруг башни будет установлена защитная сетка.

Эксперты работают над планами укрепления ее фундамента и обеспечения долгосрочной сохранности. Несмотря на то, что до сих пор существует неопределенность относительно точного подхода к реставрации, город стремится сохранить этот знаковый памятник истории для будущих поколений.

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