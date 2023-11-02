Астрономы обнаружили очень редкую звезду: она имеет особую химию

Таких звезд астрономы обнаружили всего несколько тысяч в нашей галактике.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы с помощью приборов телескопа в обсерватории Джемини юг (Чили) обнаружили новую чрезвычайно бедную тяжелыми химическими элементами звезду. Такие звезды встречаются очень редко, пишет Phys.

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В астрономии термином металлы обозначают все химические элементы, которые являются более тяжелыми, чем главные элементы Вселенной – гелий и водород. Отсюда происходит термин металличность звезд. Чем она выше, тем звезда более богата металлами и наоборот.

Звезды, которые имеют очень низкую металличность представляют собой очень редкие объекты. На сегодня ученые смогли обнаружить всего несколько тысяч таких звезд в Млечном Пути. Обнаружение подобных звезд имеет важное значение, поскольку такие объекты могут улучшить понимание химической эволюции Вселенной.

Новая звезда, которую обнаружили астрономы, получила название SPLUS J1424-2542 и находится она на расстоянии 25 тысяч световых лет от нас. Ее масса составляет 0,84 массы Солнца, а температура – примерно 4488 градусов Цельсия, что ниже, чем у нашей звезды. Скорость ее движения в космосе составляет примерно 108 км/с.

Звезды, которые имеют очень низкую металличность представляют собой очень редкие объекты. На сегодня ученые смогли обнаружить всего несколько тысяч таких звезд в Млечном Пути Фото: National Park Service/Emily Ogden

Изучение химического состава SPLUS J1424−2542 показало, что звезда имеет металличность на уровне -3,39, поэтому она относится к классу звезд с чрезвычайно низким содержанием тяжелых химических элементов.

Ученые смогли идентифицировать в ее составе 36 химических элементов от углерода до тория. Как показало исследование, низкая металличность и отношением углерода к железу на уровне 0,06, указывает на то, что звезда, скорее всего, образовалась из газового облака, которое имело в своем составе химические элементы из двух источников. В частности, эти элементы попали в облако в результате взрыва сверхновой, который произошел со звездой, лишенной металлов, имеющей массу в 11-13 раз больше массы Солнца. Вторым источником химических элементов стал взрыв в результате столкновения двух нейтронных звезд, которые имели массу в 1,66 раз и в 1,27 раз больше массы Солнца. Нео мог быть и третий источник, который пока не определен.

Авторы исследования пишут, что SPLUS J1424−2542 является не только бедной металлами и очень редкой, но и принадлежит к классу маломассивных старых звезд. Возраст этой звезды составляет примерно 10 млрд лет, что почти в 2 раза больше, чем возраст Солнца и почти на 4 млрд лет меньше возраста Вселенной.

Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл сделал снимок танцующей галактики, которая имеет "руки" длиной 100 000 световых лет. Ученые показали новое изображение известной спиральной галактики в созвездии Золотая Рыба.

Также Фокус писал о том, что Китай создал первую в истории лунную ферму, которая доказала, что растения могут расти на Луне. Похоже, что низкая гравитация имеет свои преимущества, в том числе повышенную устойчивость к холоду.