Шаг в будущее: в Австралии родилась первая девочка, зачатая с помощью альтернативы ЭКО

Хотя детей рожденных с помощью нового способа оплодотворения еще совсем немного, это значительное событие, знаменующее, что люди все чаще прибегают к более эффективному, дешевому и безопасному методу лечения бесплодия.

В Австралии появилась на свет Бонни Лутас, ребенок, зачатый с помощью метода капацитарного экстракорпорального созревания (КАПА-ЭКС), представляющего собой более доступную и безопасную альтернативу экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), пишет ScienceAlert.

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Эта передовая репродуктивная технология уже доступна в шести странах мира, включая Королевский женский госпиталь в Новом Южном Уэльсе, где Бонни стала первым австралийским ребенком, зачатым с помощью этого метода.

Отличительной особенностью КАПА-ЭКС от традиционного ЭКО является созревание яйцеклеток вне организма, что снижает необходимость гормональной стимуляции и тем самым минимизирует сопутствующие риски и дискомфорт. В отличие от ЭКО, требующего двухнедельного курса инъекций гормонов и хирургического забора яйцеклеток, КАПА-ЭКС предполагает менее инвазивную процедуру — сбор незрелых комплексов кумулюс-ооцит и их созревание вне организма. Этот инновационный подход, хотя и не является новым, но в его применении достигнуты значительные успехи: метод КАПА улучшает процессы созревания яйцеклеток и общие результаты.

Внедрение КАПА-ЭКС предлагает более удобный для пациентов вариант, сокращающий время, стоимость и физическую нагрузку, связанную с лечением бесплодия. Для родителей Лианны и Тео Лутас этот метод стал идеальной альтернативой, снизив необходимость в гормональных вмешательствах и связанных с ними побочных эффектах. Рождение Бонни Лутас с помощью КАПА-ЭКС знаменует собой значительный шаг вперед в области репродуктивных технологий, предоставляя новую перспективную возможность для будущих родителей во всем мире.

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