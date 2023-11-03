Строили еще римляне. В Шотландии нашли дорогу, которую уже назвали самой важной в истории (фото)

Шотландские археологи раскопали древнюю дорогу возрастом 2000 лет, построенную еще во времена Римской империи. Она является важным наследием прошлого Шотландии.

Вблизи города Стерлинг, Шотландия, обнаружена римская дорога 2000-летней давности. Ее построили римские войска под командованием генерала Юлия Агриколы в 1 веке нашей эры, пишет Arkeonews.

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Это был важный маршрут, который должен был соединить ее с бродом для переправы через реку Форт. Найденную дорогу активно использовали римляне во 2 и 3 веках нашей эры, в частности для новых вторжений в Шотландию во время правления таких императоров, как Антонин и Север.

Древняя дорога имела стратегическое значение для военных кампаний. Она обеспечивала доступ к Нагорье и позволяла переправляться через реку Форт, в то же время находясь относительно близко к Стерлингу, бывшей столице Шотландии.

На фото доктор Мюррей Кук (внизу слева) и другие участники раскопок с остатками древнеримской дороги Фото: Stirling Council

Мюррей Кук, археолог Совета Стерлинга, который руководил раскопками, описал эту находку как "важнейшую дорогу в истории Шотландии". Историческое значение этой дороги действительно чрезвычайное, ведь она позволяет нам пройти по следам римлян, пиктов, викингов и известных исторических фигур.

Интересно, что записи свидетельствуют о существовании брода на этом месте еще с 1304 года, во время осады замка Стерлинг. За этим бродом следили шпионы Эдуарда І, которые использовали "Волка войны" — самый большой в мире требушет. До строительства брода возле коттеджа Олд Инн, вероятно, использовался брод возле Камбускеннета, поскольку это было единственное место на Форте, где можно было безопасно переправиться.

Это открытие является свидетельством богатой истории региона Стерлинг. Как отметил Крис Кейн, председатель Совета Стерлинга, этот город часто называют сердцем Шотландии, и он имеет выдающееся наследие, достигающее тысячелетий.

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