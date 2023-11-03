Будущее лечения ран: ученые обнаружили медицинский потенциал у слизистой кожи акулы

Ученые исследовали уникальных представителей морских хищников и открыли у их кожи интересную особенность, которая может помочь человечеству.

Вопреки своей репутации – акулы не являются агрессивными хищниками ежегодно увеличивая свой список жертв на тысячи людей. И похоже, что у этого внущающего страх морсокого обитателя наоборот есть способ спасать людей. В результате исследований, проведенных дерматологами Каролинского института, Швеция, были выявлены уникальные химические свойства слизи акульей кожи, которые могут найти широкое применение в биомедицине, пишет Medical News.

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Исследование, в котором основное внимание уделялось ластоногим рыбам (Squalus acanthias) и сходным с ними хрящевым видам, проводилось в Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе с целью углубления молекулярных представлений об акульей коже.

В отличие от типичных видов рыб, имеющих толстый слой слизи на гладкой коже, акулы имеют более шероховатую поверхность и значительно более тонкий ее слой. Слизь акул имеет менее кислый, почти нейтральный уровень кислотности (рН) и имеет больше сходства со слизью млекопитающих, включая людей, чем со слизью костных рыб. Полученные учеными результаты позволяют предположить, что уникальная биохимия акульей слизи может привести к созданию новых средств для местного лечения ран и способствовать исследованиям в области таких заболеваний, как муковисцидоз.

Муковисцидоз — это генетическое заболевание, вызывающее серьезные нарушения в работе дыхательной и пищеварительной систем, поскольку в результате образования густой, липкой слизи закупориваются дыхательные пути и затрудняется выделение ферментов поджелудочной железой. Это приводит к хроническим легочным инфекциям и затрудняет расщепление и усвоение питательных веществ из пищи.

Исследователи-дерматологи Якоб Викстрем и Эстер Бахар-Викстрем подчеркнули различие между молекулярной биологией акул и других рыб, отметив возможность использования компонентов слизи первых в медицинских целях. Акулы, относящиеся к классу Chondrichthyes, отличаются от большинства рыб, относящихся к классу Osteichthyes и обладающих костными структурами.

Исследовательская пара готовит к публикации серию работ, посвященных дальнейшему изучению отличительных биохимических особенностей этих морских обитателей, включая исследования на одноклеточном уровне и более детальное изучение их лечебных возможностей. Их исследование, учитывая эволюционную дистанцию между акулами и человеком, подчеркивает более широкую значимость подобных работ для здоровья человека.

Уникальные ресурсы Морской биологической лаборатории, включая обширную коллекцию образцов и квалифицированную обработку, сыграли важную роль в продвижении этих исследований. Исследовательский характер работы обещает дать новые знания о процессах заживления у этих практически не изученных морских животных.

Ранее Фокус писал о причинах нападения акул на людей. Гэвин Нейлор, исследователь акул из Университета Флориды, объяснил, что иногда шумные люди издают сигналы, похожие на те, которые исходят от рыбьих косяков.

Также Фокус писал о том, что у берегов Канады акулы массово выбрасываются на берег, но по мнению ученых, это хорошо. Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.