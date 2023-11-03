Подсластитель увеселителей: ученые рассказали, почему мед все чаще используют в коктейлях

Мед является популярным ингредиентом многих блюд, но все чаще он приходит на смену обычной воде в составах многих популярных коктейлей и за этим стоит целая наука.

Многие рестораны и кафе предлагают уникальные коктейли с использованием меда в качестве основного ингредиента. Например, в коктейле "Пчелиные колени" вместо традиционной смеси сахара и воды используется сироп из меда и воды, что позволяет получить более сладкий вкус за счет высокого содержания фруктозы в меде. О том какая занимательная наука стоит за кулинарными изысканиями подобных коктейлей из меда пишет Popular Science.

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Доцент кафедры пчеловодства Техасского университета A&M Джулиана Рангель подчеркивает разнообразие меда, утверждая, что различные сорта, например, мятный мед, могут улучшить специфические коктейли, такие как мохито, благодаря их уникальному вкусовому профилю и наличию в меде натуральных кислот, которые хорошо сочетаются с цитрусовыми напитками.

Крис Герлинг, старший научный сотрудник Корнельского университета, отмечает, что мед придает напиткам особую текстуру и вкус, помогая смягчить резкость этанола и горечь некоторых компонентов коктейлей. Однако из-за своей вязкости мед необходимо разбавлять теплой водой, чтобы он хорошо вливался в коктейли, как это практикуется в отеле Hilton в Маклине, штат Вирджиния, где в напитках используется мед, собранный на крыше.

Кроме того, пчелиный воск, являющийся побочным продуктом процесса производства меда, используется в барменском деле для придания коктейлям уникального характера. Некоторые коктейли выдерживаются в сосудах, выстланных пчелиным воском, что повторяет технологию выдержки вина в дубовых бочках, позволяя алкоголю извлекать ароматы из воска. В нью-йоркском ресторане Hawksmoor эту концепцию развивают, добавляя в виски пчелиный воск для создания коктейля со сливочной текстурой и цветочными нотками.

Несмотря на инновационное использование пчелиного воска в миксологии, Рангель предупреждает о возможном наличии в воске остатков пестицидов, но при этом отмечает, что городские пчелы могут переносить меньше пестицидов по сравнению с сельскохозяйственными. Потенциальный риск, по ее мнению, сопоставим с употреблением неорганических продуктов или самого алкоголя.

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