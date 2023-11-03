Коварная уловка разума: ученые узнали, почему у нас улучшается настроение от недосыпа

Несмотря на заманчивую перспективу поднять настроение и бодрствовать дополнительные несколько часов, ученые советуют не прибегать к такому методу, особенно если речь идет о борьбе с депрессией.

Исследователи из Северо-Западного университета обнаружили, что острое лишение сна может вызывать у мышей повышенный выброс дофамина и усиление пластичности мозга, что может объяснить временный подъем настроения и повышенную активность, которые часто наблюдаются после ночного отдыха, пишет Gizmodo.

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Научная работа изначально не была направлена на изучение влияния депривации сна на настроение, а возникла на основе более широкого интереса к тому, как различные переживания влияют на стабильность настроения.

Исследование, проведенное под руководством постдокторанта Мингженга Ву, было направлено на изучение дофаминовых путей в мозге и их быстрых изменений при таких расстройствах настроения, как депрессия, и реакции на антидепрессанты, например кетамин. Вызвав у лабораторных мышей депривацию сна, имитирующую человеческий опыт ночного отдыха, исследователи отметили повышенную агрессивность, гиперактивность и изменения в сексуальном поведении.

В частности, исследование показало значительное увеличение активности дофамина в префронтальной коре, ядре аккумбенса и гипоталамусе мышей, лишенных сна, по сравнению с хорошо отдохнувшими контрольными группами. Последующие эксперименты показали, что ядро аккумбена и гипоталамус имеют выраженную связь с гиперактивностью, а префронтальная кора связана с наблюдаемым антидепрессивным эффектом.

Полученные результаты позволяют предположить, что увеличение дофамина оказывает уникальное влияние на различные области мозга. Также было отмечено усиление нейропластичности в префронтальной коре, что, возможно, объясняет длительный подъем настроения после потери сна. Доцент Евгения Козоровицкая рассказала о последствиях исследования, подчеркнув, что даже случайные жизненные решения могут оказывать глубокое и быстрое воздействие на работу мозга.

Несмотря на то, что, согласно результатам исследования, недостаток сна может временно повышать настроение, авторы предостерегают от использования лишения сна в качестве лечения депрессии из-за вероятного последующего спада и потенциального долгосрочного риска развития аффективных расстройств. Вместо этого они надеются, что полученные результаты помогут лучше понять суть расстройств настроения и будут способствовать разработке эффективных методов лечения.

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