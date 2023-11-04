Эпическая история Великой Индии: новые данные показывают, как она столкнулась с Азией, "родив" Гималаи

Размер Большой Индии уже давно является предметом дискуссий среди ученых. Оценки колеблются от нескольких сотен километров до более 2 000 километров.

Отправьтесь в прошлое на сотни миллионов лет, и вы увидите мир, состоящий только из двух больших материков: Лавразия и Гондвана. Индийский субконтинент, который мы знаем сегодня, когда-то был частью Гондваны, которая распалась примерно 150 миллионов лет назад, пишет SciTechDaily.

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Кусок Индии, отколовшийся во время этого древнего распада, с тех пор столкнулся под Гималаями и Тибетским нагорьем. Понимание полного размера этой "потерянной" суши, которую часто называют Большой Индией, является жизненно важным для разгадки тайн того, когда и как сформировалось Тибетское нагорье.

Размер Большой Индии уже давно является предметом дискуссий среди ученых. Оценки колеблются от нескольких сотен километров до более 2 000 километров. Участок Сангданлин, расположенный между Индийской и Азиатской тектоническими плитами на юге Тибета, является ключом к разгадке истории столкновения Индии и Азии. Но различные данные о его возрасте и магнитной истории делают его сложной головоломкой.

Команда исследователей из Китайского университета наук о Земле (Пекин) вместе с коллегами из других учреждений, таких как Университет Людвига Максимилиана и Китайская академия наук, совершили решающий прорыв. Они выяснили, что Великая Индия была единственной сушей протяженностью от 2 000 до 3 000 километров до того, как ее поглотила Азия.

Реконструкция во времени (вверху) показывает, как Индийская плита откололась от суперконтинента Гондваны и погрузилась под Азию, тем самым способствуя образованию самого высокого рельефа в мире — горы Эверест (внизу) Фото: Jun Meng from China University of Geosciences (Beijing) and Prof. Stuart A. Gilder from Ludwig Maximilians University

Профессор Цзюнь Мэн из Китайского университета наук о Земле объясняет, что предложены две основные модели столкновения Индии и Азии. Первая предполагает, что Индия распалась на меньшие куски, которые впоследствии вошли в состав Азиатской плиты.

Вторая модель, однако, утверждает, что Индия и Большая Индия были единой сушей в начале мелового периода. Согласно этой модели, северный край Большой Индии образовал Гималайские горы, а нижняя часть погрузилась под Азию.

Чтобы решить эти вопросы, ученые провели комплексное исследование по геологии, палеонтологии и палеомагнетизму разреза Сангданлин. Они использовали древнюю магнитную историю Земли, зафиксированную в меловых породах, чтобы проследить движение северной части Индийской плиты и оценить размер Великой Индии.

Данные исследования показали, что литосфера, каменистая внешняя оболочка Земли, которая опускалась с момента начала столкновения 55 миллионов лет назад, была намного больше, чем современный Индийский субконтинент.

Индийская плита откалывается от суперконтинента Гондваны и погружается под Азию

Сначала она простиралась примерно на 2-3 тысячи километров на север. Это означает, что почти 5 миллионов квадратных километров литосферы оказались под Азиатской плитой, что способствовало формированию Тибетского нагорья.

Это открытие знаменует собой значительный сдвиг в нашем понимании столкновения Индии и Азии и геологических событий в этих регионах. Профессор Стюарт А. Гилдер из Университета Людвига Максимилиана отмечает, что эти находки бросают вызов существующим теориям о том, как сформировался южный край Азии, проливая свет на размер древней индийской плиты в пределах Гондваны и ее тектоническую историю, которая привела к столкновению с Азией.

В мире науки революционные открытия, подобные этому, продвигают наше понимание вперед семимильными шагами.

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