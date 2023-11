Эпическая история Великой Индии: новые данные показывают, как она столкнулась с Азией, "родив" Гималаи

Реконструкция во времени (вверху) показывает, как Индийская плита откололась от суперконтинента Гондваны и погрузилась под Азию, тем самым способствуя образованию самого высокого рельефа в мире — горы Эверест (внизу)

Фото: Jun Meng from China University of Geosciences (Beijing) and Prof. Stuart A. Gilder from Ludwig Maximilians University