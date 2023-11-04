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Технологии и наука

Эпическая история Великой Индии: новые данные показывают, как она столкнулась с Азией, "родив" Гималаи

Великая Индия, столкновение Индии и Азии, Тибетское нагорье, Геологические исследования, Тектоническая история, Древняя магнитная история Земли, Древние материки, Геологическая конвергенция, Древняя магнитная история Земли
Фото: SciTechDaily | Недавние исследования показали, что Большая Индия до ее столкновения с Азией была единой тектонической плитой шириной до 3 000 километров, что меняет наше представление о формировании Гималайского и Тибетского плато

Размер Большой Индии уже давно является предметом дискуссий среди ученых. Оценки колеблются от нескольких сотен километров до более 2 000 километров.

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Кусок Индии, отколовшийся во время этого древнего распада, с тех пор столкнулся под Гималаями и Тибетским нагорьем. Понимание полного размера этой "потерянной" суши, которую часто называют Большой Индией, является жизненно важным для разгадки тайн того, когда и как сформировалось Тибетское нагорье.

Размер Большой Индии уже давно является предметом дискуссий среди ученых. Оценки колеблются от нескольких сотен километров до более 2 000 километров. Участок Сангданлин, расположенный между Индийской и Азиатской тектоническими плитами на юге Тибета, является ключом к разгадке истории столкновения Индии и Азии. Но различные данные о его возрасте и магнитной истории делают его сложной головоломкой.

Команда исследователей из Китайского университета наук о Земле (Пекин) вместе с коллегами из других учреждений, таких как Университет Людвига Максимилиана и Китайская академия наук, совершили решающий прорыв. Они выяснили, что Великая Индия была единственной сушей протяженностью от 2 000 до 3 000 километров до того, как ее поглотила Азия.

Великая Индия, столкновение Индии и Азии, Тибетское нагорье, Геологические исследования, Тектоническая история, Древняя магнитная история Земли, Древние материки, Геологическая конвергенция, Древняя магнитная история Земли Fullscreen
Реконструкция во времени (вверху) показывает, как Индийская плита откололась от суперконтинента Гондваны и погрузилась под Азию, тем самым способствуя образованию самого высокого рельефа в мире — горы Эверест (внизу)
Фото: Jun Meng from China University of Geosciences (Beijing) and Prof. Stuart A. Gilder from Ludwig Maximilians University

Профессор Цзюнь Мэн из Китайского университета наук о Земле объясняет, что предложены две основные модели столкновения Индии и Азии. Первая предполагает, что Индия распалась на меньшие куски, которые впоследствии вошли в состав Азиатской плиты.

Вторая модель, однако, утверждает, что Индия и Большая Индия были единой сушей в начале мелового периода. Согласно этой модели, северный край Большой Индии образовал Гималайские горы, а нижняя часть погрузилась под Азию.

Чтобы решить эти вопросы, ученые провели комплексное исследование по геологии, палеонтологии и палеомагнетизму разреза Сангданлин. Они использовали древнюю магнитную историю Земли, зафиксированную в меловых породах, чтобы проследить движение северной части Индийской плиты и оценить размер Великой Индии.

Данные исследования показали, что литосфера, каменистая внешняя оболочка Земли, которая опускалась с момента начала столкновения 55 миллионов лет назад, была намного больше, чем современный Индийский субконтинент.

Индийская плита откалывается от суперконтинента Гондваны и погружается под Азию

Сначала она простиралась примерно на 2-3 тысячи километров на север. Это означает, что почти 5 миллионов квадратных километров литосферы оказались под Азиатской плитой, что способствовало формированию Тибетского нагорья.

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Это открытие знаменует собой значительный сдвиг в нашем понимании столкновения Индии и Азии и геологических событий в этих регионах. Профессор Стюарт А. Гилдер из Университета Людвига Максимилиана отмечает, что эти находки бросают вызов существующим теориям о том, как сформировался южный край Азии, проливая свет на размер древней индийской плиты в пределах Гондваны и ее тектоническую историю, которая привела к столкновению с Азией.

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