Изменится до неузнаваемости: ученые показали, что произойдет с нашей планетой за миллиарды лет

Ученые изобразили целые континенты, смещающиеся по всему миру за такой промежуток времени.

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Земля не всегда выглядела так, как сейчас, и моделирование показывает, насколько сильно изменилась планета из-за движения тектонических плит. Об этом сообщает издание Unilad.

Геологи постоянно пытаются понять, как именно возник мир и какие огромные движения должны были произойти, чтобы привести к появлению континентов, которые мы знаем сегодня.

Как вы можете догадаться, это очень сложная задача, поскольку Земле примерно 4,5 миллиарда лет и она постоянно видоизменяется.

Фактически, видео показывает, как много мы знаем о сдвиге в тектонике за 1,8 миллиарда лет.

Вы можете только представить, сколько работы и информации потребовалось, чтобы достаточно точно изобразить целые континенты, смещающиеся по всему миру за такой промежуток времени.

Видеомодель была опубликована вместе с исследовательской статьей в выпуске Geoscience Frontiers за ноябрь 2024 года.

Видео начинается со знакомого нам вида мира. В конечном итоге материки смещаются обратно к точке Пангеи, которая была около 200 миллионов лет назад, когда все континенты были сосредоточены вместе в одном суперконтиненте.

После этого видео модели показывает, как массы суши движутся по всей поверхности.

Что касается того, как ученые проводили моделирование, они использовали ранее опубликованные карты, а также информацию, полученную при открытии тектонических бассейнов, извержениях вулканов и возрасте, очевидном из процесса горообразования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну движения тектонических плит Земли.