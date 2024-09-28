Зміниться до невпізнання: вчені показали, що станеться з нашою планетою за мільярди років

Вчені зобразили цілі континенти, що зміщуються по всьому світу за такий проміжок часу.

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Земля не завжди мала такий вигляд, як зараз, і моделювання показує, наскільки сильно змінилася планета через рух тектонічних плит. Про це повідомляє видання Unilad.

Геологи постійно намагаються зрозуміти, як саме виник світ і які величезні рухи мали статися, щоб призвести до появи континентів, які ми знаємо сьогодні.

Як ви можете здогадатися, це дуже складне завдання, оскільки Землі приблизно 4,5 мільярда років і вона постійно видозмінюється.

Фактично, відео показує, як багато ми знаємо про зсув у тектоніці за 1,8 мільярда років.

Ви можете тільки уявити, скільки роботи та інформації знадобилося, щоб досить точно зобразити цілі континенти, що зміщуються по всьому світу за такий проміжок часу.

Відеомодель було опубліковано разом із дослідницькою статтею у випуску Geoscience Frontiers за листопад 2024 року.

Відео починається зі знайомого нам вигляду світу. Зрештою материки зміщуються назад до точки Пангеї, яка була близько 200 мільйонів років тому, коли всі континенти були зосереджені разом в одному суперконтиненті.

Після цього відео моделі показує, як маси суші рухаються по всій поверхні.

Що стосується того, як вчені проводили моделювання, вони використовували раніше опубліковані карти, а також інформацію, отриману під час відкриття тектонічних басейнів, вивержень вулканів і віку, очевидного з процесу горотворення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали таємницю руху тектонічних плит Землі.