Епічна історія Великої Індії: нові дані показують, як вона зіткнулася з Азією, "народивши" Гімалаї

Реконструкція в часі (вгорі) показує, як Індійська плита відкололася від суперконтиненту Гондвани і занурилася під Азію, тим самим сприяючи утворенню найвищого рельєфу в світі - гори Еверест (внизу)

Фото: Jun Meng from China University of Geosciences (Beijing) and Prof. Stuart A. Gilder from Ludwig Maximilians University