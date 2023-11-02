Названо місто у світі, яке тоне найшвидше: занурюється під воду в 500 разів швидше за Нью-Йорк

У новому дослідженні вчені вивчили прибережні міста і те, як швидко вони опускаються під воду, також їм вдалося знайти винуватця цього "потоплення".

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Раніше цього року вчені вже виявили, що Нью-Йорк невблаганно тоне. Вчені використовували супутникові знімки, зібрані за 5 років, і виявили, що місто щорічно занурюється під воду на 1-2 міліметри, пише IFLScience.

Дослідники також виявили, що в Нью-Йорку деякі міські райони опускаються набагато швидше, ніж інші. Тоді команда заявила, що одним із чинників, що сприяють зануренню, є вага хмарочосів. Це дослідження виявилося вельми тривожним, але набагато небезпечнішим виглядає те, що у світі є міста, які опускаються під воду з неймовірною швидкістю.

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Тепер дослідники вважають, що на "міста, що тонуть", впливає одразу кілька чинників: вага будівель і надмірне відкачування ґрунтових вод. Під час дослідження вчені виміряли швидкість осідання 99 прибережних міст по всьому світу. Команда використовувала у своїй роботі супутникові дані, зібрані в період з 2015 по 2022 рік.

Результати дослідження свідчать, що в більшості прибережних міст, яким загрожує затоплення, частина суші опускається швидше, ніж підвищується рівень моря. Таким чином учені дійшли висновку, що міста можуть виявитися затопленими швидше, ніж раніше показали моделі.

Команда зафіксувала найшвидше осідання суші в Південній, Південно-Східній та Східній Азії. Однак швидке занурення міст під воду також було зафіксовано в Північній Америці, Європі, Африці та Австралії. Крім того, вчені наполягають, що основним фактором, який впливає на швидкість затоплення міст, є видобуток підземних вод.

За результатами дослідження вчені також склали рейтинг міст, які найшвидше тонуть:

Тяньцзінь, Китай — занурюється зі швидкістю 5,22 см на рік;

Семаранг, Індонезія — занурюється на 3,96 см на рік;

Джакарта — занурюється на 3,44 см на рік.

До речі, єдиним містом США, яке увійшло до топ-10, виявився Х'юстон — він опускається зі швидкістю 1,5 сантиметра на рік.

Проте містом, що найшвидше у світі потопає, залишається Мехіко в Мексиці. Дослідження, проведене 2021 року, засвідчило, що останні понад 70 років, із 1950 року, Мехіко тоне з доволі постійною швидкістю — 50 сантиметрів на рік. Причому просідання тут спричинене зовсім не відкачуванням ґрунтових вод. Основним фактором такого швидкого занурення є ущільнення багатого на глину дна озера, на якому було побудовано Мехіко.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що підземні теплові хвилі можуть зруйнувати цілі міста.