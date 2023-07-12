Звідки не чекали. Учені вважають, що підземні теплові хвилі можуть зруйнувати цілі міста

Дослідники вважають, "підземна зміна клімату" здатна дестабілізувати будівлі, мости й транспортні системи.

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Десятиліттями вчені попереджають, що Земля невблаганно нагрівається і людству так чи інакше доведеться зіткнутися з наслідками своїх дій. Дослідження свідчать, що наслідки зміни клімату торкнуться життя на суші та в океані, але тепер дослідники вважають, що ми не брали до уваги "підземну зміну клімату", пише Science Alert.

У міру того як дедалі більше тепла розсіюється по поверхні, воно підвищує температуру ґрунту. У результаті земля під нашими великими містами буквально нагрівається і трансформується таким чином, що це може призвести до пошкодження будівель і транспортних систем.

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У новому дослідженні інженер-будівельник з Північно-Західного університету в Іллінойсі Алессандро Ротта Лоріа використав район Чикаго Луп як тематичне дослідження, а також дані за три роки, зібрані мережами бездротових датчиків температури. У результаті йому вдалося створити тривимірну комп'ютерну модель, яка демонструє вплив підвищення температури на підземне середовище.

Температура ґрунту (а) на трьох глибинах під районом Чикаго Луп. Тренди середніх температур (б) для різних типів ґрунту Фото: Rotta Loria/Communications Engineering, 2023

Його симуляції охоплюють століття, з 1951 по 2051 рік. За словами дослідника, результати свідчать про тихий, але потенційно небезпечний "вплив підземних міських теплових островів на продуктивність цивільних споруд та інфраструктури". Простими словами, він з'ясував, що тепло, яке розсіюється по землі, підвищує температуру ґрунту, а це зміщує ґрунт, і більшість будівель просто не зможуть цього витримати.

Автор дослідження зазначає, що вченим лише нещодавно стало відомо, як Нью-Йорк здатен прогинатися під вагою своїх хмарочосів. Однак якщо додати до цього нагрівання ґрунту, і земля під містами може повільно зсуватися, осідати й просідати. Ротта Лоріа зазначає, крім жвавих метро, підземне тепло також походить від підземних трубопроводів і електричних кабелів, які перетинають наші міста. Крім того, ґрунт всіяний фундаментами будівель і гаражів, які також пропускають тепло.

За словами дослідника, штучні споруди поглинають сонячне тепло, а дрібнозернисті глинисті відкладення, подібні до тих, що у Чикаго, особливо схильні до усадки або набрякання під дією тепла і води. За словами Ротти Лоріа, підземна спека навряд чи зруйнує більшість будівель, але навіть незначні зміни поверхневого шару можуть призвести до деформації, пошкодження фундаменту та експлуатаційних характеристик будівельних матеріалів.

Зміни вертикальної деформації на землі під Чикаго на різній глибині (а) і в різний час (б) Фото: Rotta Loria/Communications Engineering, 2023

Автор дослідження виявив, що ґрунт під Чикаго деформується внаслідок перепадів температури, і жодні цивільні споруди та інфраструктура, на жаль, не здатні цьому протистояти.

Зазначимо, що останні кілька десятиліть учені стежили за змінами клімату під землею, фіксуючи найгарячіші "підземні теплові острови" під Амстердамом, Стамбулом, Нанкіном і Берліном. Тепер же дослідження Ротти Лоріа свідчить про те, що температурні коливання здатні викликати зміщення під різними будівлями на 8-12 міліметрів. Попри те, що кілька міліметрів можуть здаватися не такими вже й серйозними, вчений попереджає, що будівлі справді розраховані на деяку гнучкість, але не таку.

Раніше Фокус писав про те, що Нью-Йорк невблаганно тоне: вчені розповіли, що хмарочоси тягнуть місто на морське дно.