Искусство войны: шимпанзе используют сложную тактику, описанную Сунь-Цзы

Ученые обнаружили, что приматы используют чрезвычайно эффективное поведение, описанное в "Искусстве войны" — трактате китайского военного генерала.

"Тот, кто займет возвышенность, будет сражаться с преимуществом", — говорил китайский генерал в своем древнем трактате "Искусство войны". Теперь ученые считают, что эта гениальная мысль, вероятно, пришла в голову не только людям, но и шимпанзе, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из Кембриджского университета обнаружили, что шимпанзе успешно используют эту тактику: приматы ищут возвышенности, чтобы определить количество и близость других групп животных, а затем принимают решение об отступлении или наступлении.

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В ходе исследования ученые наблюдали за стаями шимпанзе в Кот-д'Ивуаре и заметили, что они придерживаются этой стратегии: занимают возвышенности для разведывательных миссий и наступают, если противники находятся далеко или превосходят в численности.

По словам ведущего автора исследования, приматолога Сильвен Лемуан, данная военная тактика давно используется людьми. Теперь ученые считают, что важность возвышения могла глубоко укорениться в нашем эволюционном прошлом. В ходе наблюдений ученые заметили, что шимпанзе поднимаются на холм, затем останавливаются и изучают ситуацию и после этого принимают решение о дальнейших действиях: либо продолжают путь, либо отступают. Ученые считают, что высота позволяет им получить больше информации о своих соседях, их количестве, а также том, как далеко они находятся.

В ходе исследования команда наблюдала за двумя стаями шимпанзе, каждая из которых насчитывала 30-40 взрослых особей, в период с 2013 по 2016 годы. Группы животных обитали на разных территориях около 5 на 7 километров, однако иногда они все же пересекались. Фактически группы постоянно вступали в противостояние, чтобы расширить свои территории.

Ученые заметили, что стаи вовсе не двигались как единое целой, они разбивались на более мелкие подразделения, которые контролировали границы своих территорий. Кроме того, отдельные группы также выполняли разведывательные миссии на случай быстрого захвата земель. В общей сложности ученые насобирали около 20 000 часов записей, подтвердившие, что шимпанзе эффективно используют военную тактику, которая также широко распространена у людей.

Результаты исследования показали, что после разведки вероятность продвижения на территорию противника составляла 50%, если соперники находились на расстоянии не менее 500 метров. Вероятность продвижения вырастала до 50%, если они находились на расстоянии около километра, и достигала 60%, если противник был на расстоянии около 3 километров.

Авторы исследования отмечают, что другие животные также используют возвышенность, но для того, чтобы следить за хищниками и при необходимости предупреждать сородичей о тревоге. В то же время тактика шимпанзе оказалась куда более сложной.

Ранее Фокус писал о том, что менопауза наступает у диких шимпанзе, но до сих пор непонятно почему.