Важный артефакт: в Саудовской Аравии нашли топор возрастом более 200 тысяч лет (фото)

Команда археологов обнаружила базальтовый топор в Саудовской Аравии. Сейчас ученые проводят исследования реликвии, чтобы установить, как именно ее использовали.

В Аль-Ули, Саудовская Аравия, исследователи обнаружили ручной топор, которому более 200 000 лет. Эта находка является важным артефактом и имеет значение, выходящее далеко за пределы Аравийского полуострова, пишет Arkeonews.

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Курх, также известный как Аль-Мабият, расположен недалеко от деревни Мугейра, примерно в 20 километрах к югу от современного города Аль-Ула. Этот регион богат археологическими объектами, включающими древние здания, мечети и рынки, некоторые из которых датируются почти семью веками. Хотя этот город существовал еще до ислама, он пережил свой расцвет между 800 и 1100 годами нашей эры.

Этот древний инструмент, изготовленный из базальтового камня, имеет длину 51,3 см и признаки того, что его использовали для рубки Фото: Royal Commission for AlUla

Открытие этого древнего ручного топора сделала команда археологов из TEOS Heritage, компании, занимающейся вопросами исторического наследия.

Этот древний инструмент, изготовленный из базальтового камня, имеет длину 51,3 см и признаки того, что его использовали для рубки. Сейчас продолжаются дальнейшие исследования, чтобы выяснить его конкретное использование.

Археологические исследования возглавляет королевская комиссия по изучению Аль-Улы (RCU). Сейчас она осуществляет надзор за 11 специализированными археологическими исследованиями в Аль-Уле и Хайбери.

Такое внимание к археологическим открытиям является частью комплексного плана развития Аль-Улы, имеющего целью превратить ее во всемирно известный центр природного и культурного наследия.

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