Известные из легенд: археологи нашли кости животных, которых больше не встретить в Греции

Когда-то ареал распространения львов был значительно больше, чем сегодня. Об этом нам обычно известно из легенд и преданий, однако недавно ученые нашли окаменелые останки львов в Греции.

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Греческие ученые раскопали окаменелости в пещере вблизи Вравроны, всего в 40 км к востоку от Афин. Эти окаменелости принадлежат различным животным, в частности львам и пантерам, а также волкам, бизонам, лошадям, медведям и оленям, пишет GreekReporter.

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Исследования начались в середине 1970-х годов и продолжаются до сих пор. Ученые считают, что найденные окаменелости имеют возраст от 7 000 до 25 000 лет. Эта пещера могла служить естественной ловушкой для этих животных или местом, куда крупные хищники, такие как львы, приносили свою добычу.

Это важная находка, поскольку большинство этих животных вымерли в Греции тысячи лет назад. Следовательно, мы имеем очень мало информации о том, где они когда-то жили в стране. Однако не только окаменелости рассказывают нам эту историю, но и древние свидетельства очевидцев также подтверждают, что львы когда-то бродили по Древней Греции.

Львы играли значительную роль в древнегреческой мифологии и историях. Одной из самых известных историй является история о Немейском льве. Считалось, что это страшное существо имело сверхъестественную силу и поселилось в священном городе Немея на Пелопоннесе.

Геракл, греческий полубог, победил этого льва, совершив свой первый подвиг. Считалось, что мех льва был неуязвим, потому что сделан из золота, а когти острее мечей. Геракл задушил льва и носил его шкуру как трофей.

Для древних греков львы символизировали власть и богатство. Даже такие известные философы, как Аристотель, и историки, как Геродот, упоминали о присутствии львов на Балканах в первом тысячелетии до нашей эры. Когда царь Ксеркс проезжал через Македонию в 480 году до н. э., он встретил на своем пути нескольких львов.

Эти большие коты, которые сейчас живут преимущественно в Африке и Индии, когда-то бродили по Европе. Однако в древности они исчезли с континента. Считается, что львы исчезли из Италии около 20 года до нашей эры, а из Западной Европы — до 1 года нашей эры. Историки утверждают, что до 70 года н. э. гигантские коты водились на севере Греции, между реками Алиакмон и Нест.

К 100 году н. э. львы в Восточной Европе также вымерли, и после этого львы в Европе ограничились горами Кавказа, где популяция азиатских львов просуществовала до X века.

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Исследования возле Вравроны, дают нам возможность заглянуть в прошлое, лучше понять древний мир и величественных существ, которые когда-то по нему бродили. Это увлекательное путешествие в историю Греции и ее связь с этими легендарными животными, которое подчеркивает, как много мы можем узнать из окаменелостей.

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