Відомі з легенд: археологи знайшли кістки тварин, яких більше не зустріти у Греції

Колись ареал поширення левів був значно більшим, ніж сьогодні. Про це нам зазвичай відомо з легенд та переказів, проте нещодавно вчені знайшли скам'янілі останки левів у Греції.

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Грецькі вчені розкопали скам'янілості в печері поблизу Враврони, всього за 40 км на схід від Афін. Ці скам'янілості належать різним тваринам, зокрема левам і пантерам, а також вовкам, бізонам, коням, ведмедям і оленям, пише GreekReporter.

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Дослідження розпочалися в середині 1970-х років і тривають досі. Вчені вважають, що знайдені скам'янілості мають вік від 7 000 до 25 000 років. Ця печера могла слугувати природною пасткою для цих тварин або місцем, куди великі хижаки, такі як леви, приносили свою здобич.

Це важлива знахідка, оскільки більшість цих тварин вимерли в Греції тисячі років тому. Отже, ми маємо дуже мало інформації про те, де вони колись жили в країні. Однак не тільки скам'янілості розповідають нам цю історію, але й стародавні свідчення очевидців також підтверджують, що леви колись бродили по Стародавній Греції.

Леви відігравали значну роль у давньогрецькій міфології та історіях. Однією з найвідоміших історій є історія про Немейського лева. Вважалося, що ця страшна істота мала надприродну силу і оселилася в священному місті Немея на Пелопоннесі.

Геракл, грецький напівбог, переміг цього лева, здійснивши свій перший подвиг. Вважалося, що хутро лева було невразливе, бо зроблене із золота, а кігті гостріші за мечі. Геракл задушив лева і носив його шкуру як трофей.

Для давніх греків леви символізували владу і багатство. Навіть такі відомі філософи, як Аристотель, та історики, як Геродот, згадували про присутність левів на Балканах у першому тисячолітті до нашої ери. Коли цар Ксеркс проїжджав через Македонію в 480 році до н. е., він зустрів на своєму шляху кількох левів.

Ці великі коти, які зараз мешкають переважно в Африці та Індії, колись блукали Європою. Однак у давнину вони зникли з континенту. Вважається, що леви зникли з Італії близько 20 року до нашої ери, а з Західної Європи — до 1 року нашої ери. Історики стверджують, що до 70 року н. е. гігантські коти водилися на півночі Греції, між річками Аліакмон і Нест.

До 100 року н. е. леви у Східній Європі також вимерли, і після цього леви в Європі обмежилися горами Кавказу, де популяція азійських левів проіснувала до X століття.

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Дослідження біля Враврони, дають нам змогу зазирнути в минуле, краще зрозуміти стародавній світ і величних істот, які колись ним блукали. Це захоплююча подорож в історію Греції та її зв'язок з цими легендарними тваринами, яка підкреслює, як багато ми можемо дізнатися зі скам'янілостей.

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