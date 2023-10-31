Нерозказані досі історії про привидів: як святкували Геловін у Стародавній Греції (фото)

Виявляється, Геловін, це моторошне свято, яке відзначається 31 жовтня, може мати коріння в Стародавній Греції. І це не останні його секрети.

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Заходи на Геловін, такі як одягання моторошних костюмів, випрошування солодощів, відвідування костюмованих вечірок, вирізання гарбузів, перегляд страшних фільмів, відвідування місць з привидами, роблять це свято надзвичайно популярним серед молоді та людей похилого віку. Однак воно має також і релігійне підґрунтя, пише GreekReporter.

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Геловін припадає на день перед християнським святом Дня всіх святих, час, коли християни згадують і вшановують померлих, особливо святих і мучеників. Отже, для декого Геловін — це час віддати шану померлим.

Однак багато традицій Геловіну беруть свій початок з язичницьких кельтських святкувань, зокрема, одного з них, який називався Самхейн. Ці традиції, які включають розпалювання вогнищ і носіння костюмів для відлякування духів, збереглися навіть після того, як кельти стали християнами, і вони переплелися з християнськими святкуваннями.

Значна частина того, що ми сьогодні асоціюємо з Геловіном, прийшло до Сполучених Штатів з ірландськими та шотландськими іммігрантами в XIX столітті, і саме тому це свято має таке велике значення в Північній Америці.

Хоча коріння Геловіну сягає кельтських практик, він також має деякі дивовижні зв'язки з давньогрецькими віруваннями Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Тепер, ось де стає найцікавіше. Хоча коріння Геловіну сягає кельтських практик, він також має деякі дивовижні зв'язки з давньогрецькими віруваннями. Деббі Фелтон, професорка класики в Університеті штату Массачусетс в Амхерсті, пролила світло на цей зв'язок. Вона виявила, що задовго до того, як Геловін став популярним, стародавні греки і римляни любили розповідати моторошні історії про потойбічне життя, привидів і монстрів.

У своєму дослідженні під назвою "Привиди Греції та Риму: Історії про привидів з класичної античності", Фелтон заглибилася в ці стародавні розповіді про примарних духів і привидів. Вона виявила, що ці історії відіграли певну роль у формуванні нашого сучасного фольклору про надприродне та жахливе.

На думку професорки Фелтон, у цьому є щось катарсичне. Ми можемо бути до смерті налякані моторошною історією, навіть не перебуваючи в реальній небезпеці. Ці історії про привидів відображають глибоко вкорінені вірування про правильне поховання та виживання духу після смерті. Йдеться про пошук спокою для померлих і підтримку віри в потойбічне життя для живих.

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Отже, Геловін — це більше, ніж просто ніч моторошних розваг. Він має давнє коріння як у кельтських, так і в грецьких традиціях, і ці зв'язки дають унікальний погляд на нашу любов до історій про привидів і монстрів. Тож, святкуючи Геловін, пам'ятайте, що ви берете участь у традиції, яка налічує тисячі років і продовжує захоплювати нашу уяву.

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