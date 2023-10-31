Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Нерозказані досі історії про привидів: як святкували Геловін у Стародавній Греції (фото)

Давньогрецьке коріння Геловіну, Кельтські традиції Геловіну, Давньогрецькі історії про привидів, Сучасні традиції Геловіну, Кельтські та грецькі впливи на Геловіну
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Ви коли-небудь замислювалися над тим, що Геловін, це моторошне свято, яке відзначається 31 жовтня, може мати коріння в Стародавній Греції?

Виявляється, Геловін, це моторошне свято, яке відзначається 31 жовтня, може мати коріння в Стародавній Греції. І це не останні його секрети.

Related video

Заходи на Геловін, такі як одягання моторошних костюмів, випрошування солодощів, відвідування костюмованих вечірок, вирізання гарбузів, перегляд страшних фільмів, відвідування місць з привидами, роблять це свято надзвичайно популярним серед молоді та людей похилого віку. Однак воно має також і релігійне підґрунтя, пише GreekReporter.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Геловін припадає на день перед християнським святом Дня всіх святих, час, коли християни згадують і вшановують померлих, особливо святих і мучеників. Отже, для декого Геловін — це час віддати шану померлим.

Однак багато традицій Геловіну беруть свій початок з язичницьких кельтських святкувань, зокрема, одного з них, який називався Самхейн. Ці традиції, які включають розпалювання вогнищ і носіння костюмів для відлякування духів, збереглися навіть після того, як кельти стали християнами, і вони переплелися з християнськими святкуваннями.

Значна частина того, що ми сьогодні асоціюємо з Геловіном, прийшло до Сполучених Штатів з ірландськими та шотландськими іммігрантами в XIX столітті, і саме тому це свято має таке велике значення в Північній Америці.

Давньогрецьке коріння Геловіну, Кельтські традиції Геловіну, Давньогрецькі історії про привидів, Сучасні традиції Геловіну, Кельтські та грецькі впливи на Геловіну Fullscreen
Хоча коріння Геловіну сягає кельтських практик, він також має деякі дивовижні зв'язки з давньогрецькими віруваннями
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Тепер, ось де стає найцікавіше. Хоча коріння Геловіну сягає кельтських практик, він також має деякі дивовижні зв'язки з давньогрецькими віруваннями. Деббі Фелтон, професорка класики в Університеті штату Массачусетс в Амхерсті, пролила світло на цей зв'язок. Вона виявила, що задовго до того, як Геловін став популярним, стародавні греки і римляни любили розповідати моторошні історії про потойбічне життя, привидів і монстрів.

У своєму дослідженні під назвою "Привиди Греції та Риму: Історії про привидів з класичної античності", Фелтон заглибилася в ці стародавні розповіді про примарних духів і привидів. Вона виявила, що ці історії відіграли певну роль у формуванні нашого сучасного фольклору про надприродне та жахливе.

На думку професорки Фелтон, у цьому є щось катарсичне. Ми можемо бути до смерті налякані моторошною історією, навіть не перебуваючи в реальній небезпеці. Ці історії про привидів відображають глибоко вкорінені вірування про правильне поховання та виживання духу після смерті. Йдеться про пошук спокою для померлих і підтримку віри в потойбічне життя для живих.

Важливо
"Гралися" з майбутнім. У XVIII столітті знайти чоловіка можна було на Геловін

Отже, Геловін — це більше, ніж просто ніч моторошних розваг. Він має давнє коріння як у кельтських, так і в грецьких традиціях, і ці зв'язки дають унікальний погляд на нашу любов до історій про привидів і монстрів. Тож, святкуючи Геловін, пам'ятайте, що ви берете участь у традиції, яка налічує тисячі років і продовжує захоплювати нашу уяву.

Раніше Фокус писав, чому століття тому сморід був нормою у Франції, а душ вважався гріхом.

А також ми розповідали, чому шумерський цар Іддін-Даган злягався із жрицею під час публічного щорічного ритуалу.