"Щит Ахиллеса" за $3 млрд: Греция запустила масштабную программу модернизации ПВО

Вооруженные силы Греции намерены развернуть многоуровневую национальную систему ПВО, предназначенную для защиты воздушного пространства от современных воздушных угроз, включая беспилотники, ракеты и самолеты. Планируется, что система будет полностью готова к эксплуатации к 2027 году.

Related video

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил в парламенте программу "Щит Ахиллеса" — масштабный проект создания интегрированной многоуровневой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Army Recognition.

На реализацию проекта выделено 2,8 млрд евро (3 млрд долларов), а сам он станет центральным элементом общей программы модернизации национальной обороны Греции стоимостью 25 млрд евро.

Отмечается, что Греция модернизирует систему ПВО на фоне возрастающей нестабильности в регионе. Особую обеспокоенность вызывают:

широкое применение БПЛА и высокоточного оружия в современных конфликтах;

расширение потенциала баллистических ракет в регионе;

обострение споров с Турцией по вопросам воздушного и морского пространства.

На сегодняшний день греческие вооруженные силы располагают 81 зенитно-ракетным комплексом, из которых:

36 пусковых установок M901 Patriot PAC-2 (США);

12 пусковых установок С-300ПМУ1 (Россия);

9 систем Crotale NG/GR (Франция);

4 ЗРК 9К331 Тор-M1 (Россия);

20 ракет RIM-7M Sparrow, интегрированных в систему Skyguard.

Важно

Десятки бойцов и 10 секунд на работу: оператор рассказал, как работают подразделения Patriot

Аналитики подчеркнули, что эти системы хотя и надежны, но устарели в плане скорости реагирования, сетевой интеграции и возможностей многозадачного применения.

Система Barak MX: основной кандидат модернизации

Одной из ключевых составляющих программы "Щит Ахиллеса" может стать израильская система Barak MX, разработанная Israel Aerospace Industries (IAI). Она обеспечивает перехват целей на дальностях от 35 до 150 км и способна бороться с БПЛА, самолетами, крылатыми и баллистическими ракетами. Систему уже выбрали такие страны, как Германия и Финляндия.

У Греции уже есть американские системы Patriot. Если бы мы покупали новые, время ожидания составило бы четыре-пять лет. Европейские возможности ограничены. Израиль, с которым мы поддерживаем стратегический союз, может предложить решения быстрее", — сказал Мицотакис.

Израильский комплекс Barak MX Фото: IAI

В то же время рассматриваются и другие кандидаты:

SAMP/T NG (Франция) с ракетой Aster 30;

NASAMS (США/Норвегия) с AIM-120 AMRAAM;

IRIS-T SLM (Германия);

Patriot PAC-3 MSE (США).

Примечательно, что в списке кандидатов на модернизацию нет российских систем таких как С-400 (такими обладает Турция) и новейших С-500 "Прометей". Обозреватели отмечают, что программа "Щит Ахиллеса" — это не просто модернизация ПВО, а кардинальное изменение в оборонной доктрине Греции. Она разработана как сетецентрическая система обороны, объединяющая в единую командно-контрольную архитектуру систему датчиков, передовые перехватчики и обмен данными в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что США начали проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы в греческом Александруполисе. Этот объект был в свое время предоставлен для переброски войск и систем вооружения в Украину в помощь в войне против РФ.