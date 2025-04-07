"Щит Ахіллеса" за $3 млрд: Греція запустила масштабну програму модернізації ППО

Збройні сили Греції мають намір розгорнути багаторівневу національну систему ППО, призначену для захисту повітряного простору від сучасних повітряних загроз, включно з безпілотниками, ракетами та літаками. Планується, що система буде повністю готова до експлуатації до 2027 року.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс представив у парламенті програму "Щит Ахіллеса" — масштабний проєкт створення інтегрованої багаторівневої системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє Army Recognition.

На реалізацію проєкту виділено 2,8 млрд євро (3 млрд доларів), а сам він стане центральним елементом загальної програми модернізації національної оборони Греції вартістю 25 млрд євро.

Зазначається, що Греція модернізує систему ППО на тлі зростаючої нестабільності в регіоні. Особливу стурбованість викликають:

широке застосування БПЛА і високоточної зброї в сучасних конфліктах;

розширення потенціалу балістичних ракет у регіоні;

загострення суперечок із Туреччиною з питань повітряного і морського простору.

На сьогодні грецькі збройні сили мають у своєму розпорядженні 81 зенітно-ракетний комплекс, з яких:

36 пускових установок M901 Patriot PAC-2 (США);

12 пускових установок С-300ПМУ1 (Росія);

9 систем Crotale NG/GR (Франція);

4 ЗРК 9К331 Тор-M1 (Росія);

20 ракет RIM-7M Sparrow, інтегрованих у систему Skyguard.

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Аналітики наголосили, що ці системи хоча й надійні, але застаріли в плані швидкості реагування, мережевої інтеграції та можливостей багатозадачного застосування.

Система Barak MX: основний кандидат модернізації

Однією з ключових компонентів програми "Щит Ахіллеса" може стати ізраїльська система Barak MX, розроблена Israel Aerospace Industries (IAI). Вона забезпечує перехоплення цілей на дальностях від 35 до 150 км і здатна боротися з БПЛА, літаками, крилатими та балістичними ракетами. Систему вже вибрали такі країни, як Німеччина і Фінляндія.

У Греції вже є американські системи Patriot. Якби ми купували нові, час очікування становив би чотири-п'ять років. Європейські можливості обмежені. Ізраїль, з яким ми підтримуємо стратегічний союз, може запропонувати рішення швидше", — сказав Міцотакіс.

Ізраїльський комплекс Barak MX Фото: IAI

Водночас розглядаються й інші кандидати:

SAMP/T NG (Франція) з ракетою Aster 30;

NASAMS (США/Норвегія) з AIM-120 AMRAAM;

IRIS-T SLM (Німеччина);

Patriot PAC-3 MSE (США).

Примітно, що в списку кандидатів на модернізацію немає російських систем, таких як С-400 (такими володіє Туреччина) і новітніх С-500 "Прометей". Оглядачі зазначають, що програма "Щит Ахіллеса" — це не просто модернізація ППО, а кардинальна зміна в оборонній доктрині Греції. Вона розроблена як мережецентрична система оборони, що об'єднує в єдину командно-контрольну архітектуру систему датчиків, передові перехоплювачі та обмін даними в режимі реального часу.

Раніше повідомлялося, що США почали перевірку доцільності та необхідності подальшої експлуатації бази в грецькому Александруполісі. Цей об'єкт був свого часу наданий для перекидання військ і систем озброєння в Україну на допомогу у війні проти РФ.