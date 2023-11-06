Автобус туристов за один присест. Сколько людей должен был съесть T.rex, чтобы не умереть от голода

Тираннозавры являлись высшими хищниками, а потому им потребовался бы изрядный запас мяса, чтобы удовлетворить свои потребности.

Известно, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, после падения на Землю огромного астероида. Ученые до сих пор спорят о том, что именно послужило причиной гибели большинства живых существ на Земле в тот период: одна из версий предполагает, что массовое вымирание произошло в результате падения астероида, а другие предполагают, что пыль, выброшенная в атмосферу планеты в тот период, фактически погрузила Землю в "ядерную зиму", пишет Science Focus.

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И все же ученые постоянно задаются вопросом, как развивались бы события, если бы люди и динозавры жили на Земле одновременно. Одним из наиболее любопытных вопросов является то, съели бы нас динозавры, если бы мы оказались рядом с ними в то время?

Представим, что 66 миллионов лет назад люди жили рядом с самым большим мясоедом динозавром — Tyrannosaurus rex. Не остается сомнений, что T.rex мог бы есть людей. Более ранние исследования обнаружили на костях трицератопса и утконосых динозавров следы ископаемых укусов, напоминающих зубы тираннозавра.

В то же время ученые полагают, что этот вовсе не значит, что человечество было бы истреблено полностью. Во-первых, многие динозавры, которые были меньше нас, выживали рядом с тираннозавром. Во-вторых, ни один из них не обладал преимуществами нашего большого мозга.

Сколько людей должен съесть T.rex, чтобы наестся?

Известно, что взрослый тираннозавр весил около 7 тонн. При этом крокодилу необходимо съедать около 5% собственного веса в неделю, тогда как теплокровным хищникам, например, льву, потребуется съедать около 25% собственного веса в неделю.

Метаболизм тираннозавра, как предполагают ученые, находился где-то между крокодилом и львов, и составлял около 15%. Это значит, что для поддержания нормальной жизнедеятельности им необходимо было съедать более тонны мяса в неделю, то есть примерно два человека в день. Однако высшие хищники, как правило, питаются гораздо реже, а потому T.rex мог голодать целый месяц, а затем съедать сразу "полный автобус туристов".

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что по Земле ходили целых три вида тираннозавров.