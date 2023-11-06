Говорить по-кошачьи. Ученые рассказали, могут ли люди научиться мяукать, как кошки

Специалист по поведению животных рассказал, удастся ли людям когда-нибудь освоить язык своих питомцев.

Люди и кошки существуют бок о бок тысячи лет, однако нам все еще чрезвычайно мало известно об этих животных, которые за долгие годы стали нам друзьями. Порой, когда наши питомцы долго мяукают, нам хочется выучить их язык, чтобы наконец-то понять, чего же они хотят на самом деле, пишет Inverse.

Специалист по поведению кошек Молли ДеВосс рассказала, сможем ли мы когда-нибудь освоить язык своих питомцев, чтобы промяукать им в ответ что-то внятное. Ответ оказался весьма интригующим: да и нет.

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По словам ДеВосс кошки распознают разную высоту голоса и ноты. Однако в то же время они, похоже, обращают внимание на то, как к ним обращаются владельцы, и даже могут распознавать, обращаются ли люди к ним, ориентируясь на голос и тон. Исследование 2022 года показало, что если владелец питомца говорит с кошкой детским лепетом, животное способно реагировать на этот голос с гораздо большей тревожностью, чем на хозяина, который разговаривал нормальным голосом с другими людьми.

Также известно, что кошки способны распознавать звуки мяуканья и воя других кошек. Однако печальная новость заключается в том, что они не способны понять наше мяуканье как язык. В то же время ДеВосс отмечает, если вы действительно хотите, чтобы питомец реагировал на ваше "мяуканье", существует просто способ: можно использовать классическую обусловленность, чтобы научить животное выполнять определенное действие, вызванное сигналом, например мяуканьем.

Отметим, что в данном случае мяуканье не будет иметь никакого реального значения — это просто звук, который они впоследствии станут ассоциировать с действием и наградой. Специалист по поведению животных также отмечает, что кошки лучше всего поддаются обучению с помощью положительного подкармливания, а потому их можно научить выполнять в ответ какое-то задание — например, убедительное мяуканье.

В то же время, несмотря на то, что мяукающие кошки делают в отношении нас, они мало проделывают между собой. ДеВосс отмечает, что вокализация в действительности не является родным языком для кошек — будучи в основном одинокими существами, кошки в основном используют запах и язык тела как средство общения.

Известно, что кошачьи используют набор звуков для передачи сообщений между сородичами, однако мяуканье, которое они используют с людьми — навык, развитый специально для общения с нами. В то же время ДеВосс отмечает, первый язык кошек — это запах: им комфортно среди вещей и людей, которые пахнут как они. Именно поэтому наши питомцы так любят тереться о нас.

Ранее Фокус писал о том, что у кошек есть около 300 разных "лиц", и одно из них общее с людьми.