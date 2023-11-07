Реки превратились в кровь. Астронавты на МКС сфотографировали жуткое природное явление (фото)

С высоты более 400 км над поверхностью Земли были сделаны снимки необычного озера и реки.

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС), которая находится на высоте более 400 км над поверхностью Земли, смогли заснять удивительный и пугающий пейзаж, пишет IFLScience.

В кадр попали кроваво-красные и ржавого цвета реки на нашей планете, которые с высоты напоминают библейские притчи о конце света.

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Как пояснили в Обсерватории Земли NASA, эти два снимка были сделаны с помощью обычной цифровой камеры Nikon в сентябре 2023 года членом экипажа 69-й экспедиции и еще одним членом экипажа 70-й экспедиции.

На первом снимке за 7 сентября можно увидеть минеральное озеро Лагуна Колорада в боливийских Андах. Ржаво-красный оттенок озеру обеспечивает бурный рост красных водорослей из-за оптимальных условий окружающей среды, особенно их видно на гиперсоленых мелководьях озера.

Лагуна Колорада в боливийских Андах. Фото: NASA

Похожий рост красных водорослей можно наблюдать по всему миру, например, в Большом Соленом озере в штате Юта, которая также довольно часто окрашивается в темно-розовый оттенок. Возможно, и в Библии река Нил, которая "превращалась в кровь во времена чумы и раздоров", окрашивалась именно из-за микроскопических водорослей.

На втором снимке за 30 сентября можно увидеть дельту реки Бецибука на Мадагаскаре. Несмотря на то, что оттенок воды в реке похож на первый снимок, за окрашивание реки отвечает другой природный процесс. В данном случае вода окрасилась в красный цвет из-за того, что в ней присутствует большое количество отложений богатых железом.

Река Бецибука на Мадагаскаре. Фото: NASA

Данный процесс напоминает известный Кровавый водопад в Восточной Антарктиде. Его впервые открыл в 1911 году британский исследователь Томас Гриффит "Гриф" Тейлор. Тогда капитан и его команда думали, что за красный цвет воды ответственны красные водоросли.

Но исследование, которое было проведено в 2023 году, показало, что вода из Кровавого водопада содержит множество богатых железом наносфер, которые при окислении становятся красными.

Напомним, астронавт на МКС использует новую камеру, чтобы увидеть удары необычных молний на Земле. Это будет продолжение исследований, которые начались еще 8 лет назад.