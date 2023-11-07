У облаков на Марсе обнаружились новые особенности: почему Красная планета стала пустыней

Группа ученых, сотрудничающих с NASA, составили карту облаков на Марсе и выяснили, когда и где они образуются.

Гражданские ученые из проекта "Обнаружение облаков на Марсе", который поддерживается NASA, использовали данные наблюдений орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter для составления карты облаков на Красной планете. Исследование показало, когда и где образуются облака из воды и углекислого газа над поверхностью Красной планеты, пишет Space.

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Гражданские ученые использовали данные прибора аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который с помощью одного из своих приборов наблюдает за атмосферой Марса в инфракрасном диапазоне света. Таким образом происходит сбор данных о температуре, влажности и содержании пыли в марсианской атмосфере для понимания климата планеты.

Облака на Марсе могут как охлаждать, так и нагревать атмосферу планеты, поэтому их изучение очень важно для понимания местной погоды. Ледяные облака формируются на высоте от 30 до 50 км над поверхностью Марса.

Хотя Марс является сухой пустыней, в его холодной атмосфере содержится водяной пар, из которого формируются облака из водяного льда. Учитывая то, что атмосфера планеты на 95% состоит из углекислого газа, здесь также формируются облака из сухого льда. Изучив данные орбитального аппарата, исследователи составили карту облаков и обнаружили, что оба вида ледяных облаков формируются на большой высоте рядом с полюсами Марса.

Марс (слева) и карта облаков, показывающая скопления облаков Марса на определенных высотах (справа) Фото: NASA

Сейчас ученые считают, что облака из водяного льда формируются в южном полушарии планеты весной и летом, когда на поверхности бушуют пылевые бури. Очень сильные ветры переносят пыль и часто создают вращающиеся столбы пыли, которые называют пылевыми дьяволами. Такие "ураганы" переносят молекулы воды вверх в атмосферу Марса. Там пыль задерживается и мешает возврату воды на поверхность планеты в виде дождя или снега.

Считается, что частично из-за этого явления в далеком прошлом Марса планета потеряла большую часть своей воды, которая улетела в космос. Таким образом Марс превратился в ту засушливую пустыню, которой планета является сейчас.

Авторы исследования выяснили, что структура облаков повторяет крупномасштабные колебания температуры в атмосфере Марса, которые называются тепловыми приливами. Также было обнаружено, что в более холодных регионах атмосферы Марса облака формируются чаще.

Согласно сообщению NASA, анализ собранных орбитальным аппаратом данных завершен лишь наполовину. Когда он будет закончен полностью, то ученые надеются выяснить, как на формирование облаков влияет изменение состояния пыли на Марсе.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили нечто странное в возрасте метеоритов с Марса. Хотя Марсу миллиарды лет, найденные на Земле камни с Красной планеты имеют очень молодой возраст.

Напоминаем, что к Земле летит недавно обнаруженная комета C/2023 H2 Lemmon, которая может стать настолько яркой, что ее можно будет увидеть невооруженным глазом, как уже писал Фокус.