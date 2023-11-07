С широко закрытыми глазами. Ученые рассказали, знают ли скаковые лошади, что участвуют в гонке

Исследователи объясняли, действительно ли животные соревнуются между собой и хотят одержать верх над другими участниками гонки.

В сезон скачек можно услышать многое о "воле к победе" фаворита и о том, как в гонках участники-лошади соревнуются, демонстрируя "твердость и решимость". Но действительно ли скаковые лошади знают, что участвуют в гонках, и хотят одержать в них победу? На эти вопросы ответили ученые, пишет Science Alert.

По словам преподавателя Школы сельскохозяйственных, экологических и ветеринарных наук, Университет Чарльза Стерта Кэтрин Хеншолл, исходя из многолетнего опыта взаимодействия человека с лошадьми и всего того, что нам известно об этих животных, вероятным ответом будет "нет". Исследовательница считает, что участие в скачках и соревнование за победу в действительности мало что дает самим лошадям.

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Достижение финиша может означать освобождение от давления, заставляющего продолжать движение на высокой скорость и от ударов кнутом жокея. При этом на заключительных этапах гонки животное может даже подвергаться порке чаще, чем лошади, находящиеся дальше от финиша. В результате победа в скачках имеет смысл для человека, но едва ли сама лошадь получает от этого события какую-либо внутреннюю выгоду, которая могла бы ее побудить по собственному желанию скакать быстрее для победы.

По словам Хеншолл, лошади также навряд ли вообще знают о том, что участвуют в скачках. Галоп в целом является типичным поведением лошадей: в дикой природе они добровольно бегут группами, когда им представляется такая возможность. Однако ученые считают, что существует ряд причин, свидетельствующих о том, что у лошадей все же нет желания "побеждать" во время группового галопа.

Эти животные весьма социальные и в дикой природе склонны синхронизировать свои движения с другими лошадьми в группе, чтобы свести к минимуму индивидуальное воздействие хищников. Простыми словами, "победа в гонке" в дикой природе фактически не принесет лошади ничего, кроме того, что поставит ее в уязвимое положение перед хищниками. В результате нормальное социальное поведение лошадей — вовсе не то, чего от них хотят владельцы, тренеры и жокеи.

По словам ученых, успешность скачек зависит от двух факторов:

врожденная склонность синхронизироваться с другими лошадьми;

способность игнорировать эти тенденции в ответ на сигналы жокея.

Известно, что жокеи во время скачек используют несколько приемов, чтобы преодолеть врожденную склонность лошадей к синхронизации. А именно:

заставить двигаться ближе к другим лошадям;

заставить двигаться со скоростью, не выбранной лошадью;

предотвратить изменение курса для адаптации ее положения относительно других лошадей.

Отметим, что на ранних этапах жокеи полагаются на врожденное желание лошадей оставаться в группе, чтобы гарантировать, что они сохранят физические усилия, необходимые для поддержания связи с лидерами. Однако после они пытаются преодолеть эту тенденцию, чтобы лошадь больше не зависела от группы, а могла оставить ее позади и вырваться вперед.

Таким образом Хеншолл считает, что лошади в действительности не имеют понятия о том, что участвуют в скачках, где их цель — добраться до определенного места на трассе раньше любой другой лошади. В то же время они определенно знают, что значит участвовать в гонках: на основе предыдущего опыта и тренировок, где они узнают, что может произойти и что делать во время гонки.

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