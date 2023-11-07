Защита от повышения уровня Мирового океана: Китай строит новую "Большую стену" длиной 430 км

Проблема увеличения уровня Мирового океана вызывает все большее беспокойство в мире. В последнее время прибрежные регионы Китая нуждаются в дополнительной защите, поэтому сейчас власти ищут пути решения проблемы.

Великая китайская стена, знаковая памятка древности, возведенная столетия назад для защиты от кочевых племен с севера. Хотя эта угроза уже давно миновала, на границах Китая появилась новая опасность — повышение уровня Мирового океана, пишет IFLScience.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с 1880 года средний уровень Мирового океана поднялся примерно на 24 сантиметра. Это повышение прежде всего связано с таянием ледников и ледниковых щитов, а также тепловым расширением морской воды по мере нагревания. Протяженное побережье Китая особенно уязвимо к этим изменениям и уже переживает рекордное повышение уровня моря, превышающее среднемировой показатель.

Этот прибрежный регион является домом для миллионов людей, проживающих в оживленных экономических центрах Китая, включая Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Дунгуань и Гонконг.

Для борьбы с нависшей угрозой повышения уровня моря некоторые китайские города совершенствуют дренажные системы, создают искусственные водно-болотные угодья и строят подземные хранилища. Существуют даже идеи строительства выдвижного барьера в устье реки Хуанпу для защиты Шанхая, подобного лондонскому барьеру на Темзе. Однако прогресс в реализации таких проектов является медленным из-за бюрократических преград.

Одной из самых амбициозных идей является строительство "Большой морской стены" вдоль побережья для защиты от повышения уровня моря. Хотя китайское правительство построило большие морские стены со времён Второй мировой войны, этих существующих сооружений может быть недостаточно для борьбы с климатическим повышением уровня моря. Чтобы решить эту проблему, в Китае сейчас строится сеть берегоукреплений общей длиной 430 километров. Эксперты считают, что массовые усилия по строительству дамб, вероятно, продолжатся в ближайшие десятилетия.

Хотя конкретные планы строительства такого массивного морского вала еще не определены, несколько других прибрежных стран Азии уже сделали значительные шаги для решения этой проблемы. Например, Индонезия с 2014 года работает над проектом "Гигантская морская стена Джакарта". Этот амбициозный проект предусматривает строительство массивной морской стены, создание водохранилищ и рекультивацию затопленных земель. Ожидается, что 46-километровая стена защитит город до 2030 года.

Столица Индонезии, Джакарта, каждые несколько лет сталкивается с серьезными наводнениями, что приводит к перемещению десятков тысяч людей. Угроза повышения уровня моря стала настолько серьезной, что, по оценкам, треть города может быть затоплена к 2050 году. Поэтому правительство рассматривает возможность переноса столицы в Калимантан, еще не построенный город на острове Борнео.

Вызов борьбы с повышением уровня моря не является уникальным для Китая; это проблема, с которой придется столкнуться многим частям мира в ближайшие десятилетия, в частности регионам Европы и Северной Америки. Прибрежные города, такие как Майами, Хьюстон и Новый Орлеан, могут столкнуться со значительными проблемами, связанными с повышением уровня моря, раньше, чем предполагалось ранее.

Китай не единственный, кто сталкивается с угрозой будущих наводнений, но послужной список этой страны свидетельствует о том, что она имеет склонность к колоссальным инженерным проектам, часто обладая средствами для их реализации. Пока мир борется с вызовами, вызванными изменением климата, инновационные решения вроде дамб и берегоукреплений могут сыграть решающую роль в защите уязвимых территорий и их населения от приливов и отливов.

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