Одна из наиболее важных экосистем Земли пытается спастись бегством: догонит ли ее жара (фото)

Бореальные леса защищают Землю от потепления, накапливая огромное количество углерода, но теперь их существование оказалось под угрозой.

Если наша планета "носит" арктическую ледяную шапку, то бореальные леса, к югу от безлесной арктической тундры, представляют собой "повязку, обернутую вокруг ушей Земли". Эти леса охватывают большую часть Аляски, Канады, Скандинавии и Сибири и представляют собой одну из важнейших экосистем Земли, защищающую нас от глобального потепления, пишет Science Alert.

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Местные почвы накапливают огромное количество углерода, не допуская его попадания в атмосферу. Удаленность этой экосистемы исторически защищала леса и водно-болотные угодья от обширного воздействия человека. Кроме того, эти территории стали домом для многочисленных млекопитающих, рыб, растений, насекомых, птиц и деревьев, в том числе:

игольчатых;

шишковидных;

хвойных;

широколиственных пород.

Уже более 200 лет ученые признают, что климат играет ключевую роль в определении географических зон растительных сообществ. Бореальные леса и почвы вокруг их корней помогают регулировать климат Земли, отчасти за счет вытягивания углекислого газа из атмосферы Земли, при этом они используют его доя роста корней, стволов и листьев, которые в конечном итоге после смерти превратятся в богатую углеродом почву.

Бореальные леса и почвы сталкиваются с минусовой зимой и коротким лесом, а потому леса и животные, живущие в них, смещаются глубже на север по мере того, как повышается глобальная температура Земли. Но теперь ученые опасаются, что значительные изменения в лесах приведут к изменениям глобального климата.

Различные типы лесов по всему миру хранят разное количество углерода Фото: U.S. Forest Service

В новом исследовании ученые из нескольких разных штатов США, в том числе Университета Аляски, Аризоны и Колорадо, обнаружили, что бореальные леса перемещаются на север с неравномерной скоростью, если так будет продолжаться, их существование окажется под угрозой.

Команда обнаружила, что бореальные леса в действительности нагреваются темпами, значительно превышающими среднемировой показатель. При этом повышение температуры воздуха в этих местах напрямую влияет на рост и выживание деревьев, а также их способность накапливать углерод.

Спутниковые измерения показывают, что рост растений значительно увеличился вдоль холодных северных окраин бореального леса в последние десятилетия, но часто замедлялся вдоль теплых южных окраин Фото: Logan Berner, based on results from Berner and Goetz

Потепление атмосферы освобождает деревья от "ледяной хватки", а потому взрослые деревья могут отреагировать на это более быстрым ростом. В то же время более мягкие условия окружающей среды позволяют молодым деревьям приживаться дальше на севере, где ранее условия не были приемлемыми. В результате леса постепенно продвигаются на север.

Однако в южной части экосистемы дела обстоят совершенно иначе: условия здесь стали слишком теплыми, чтобы леса и их обитатели ощущали себя нормально. В результате изменения климата замедляет рост лесов, а порой приводит к их уничтожению. С потеплением также приходит засуха, а дефицит воды делает деревья более восприимчивыми к заражению насекомыми и пожарам. Ученые опасаются, если масштабы станут большими, это может привести к гибели лесов.

В данный момент ученые используют спутниковые данный, чтобы отслеживать изменения бореальных лесов: их годовой рост и древесный покров. Команда использовала спутниковые данные, чтобы проследить перемещение бореальных лесов на север за последние несколько десятилетий. Ученые обнаружили, что леса продвигаются в этом направлении гораздо более медленно, чем теряют территории на юге.

Таким образом ученые считают, что темпы глобального потепления в какой-то момент значительно превысят темпы продвижения лесов на север. В результате ученые попросту не знают, смогут ли деревья на крайнем севере когда-нибудь догнать климат и предотвратить сокращение лесов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если вырубить все леса Амазонии.