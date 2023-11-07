Невидимая угроза в пище: опасные бактерии все чаще заражают овощи и фрукты

В новом исследовании ученые выявили процент заражения продуктов питания, а также потенциальные очаги распространения вредных организмов на нашу пищу.

В новом исследовании изучается, каким образом некоторые бактерии, вызывающие пищевые заболевания, могут загрязнять готовые к употреблению овощи и фрукты. Начиная с 1960-х годов, потребление этих продуктов растет, а вместе с ним растут и случаи заболеваний, связанных с употреблением пищи. Виновниками этих заболеваний являются бактерии, вирусы, грибки, паразиты и микотоксины, пишет Medical News.

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В исследовании отмечается, что в период с 2004 по 2012 год наиболее частой причиной заражения фруктов и овощей в странах ЕС и США был норовирус, не отставали от него и бактериальные патогены. В частности, с 2009 по 2015 год в одних лишь США три вида бактерий — листерия моноцитогенез, кишечная палочка и сальмонелла энтерика, были ответственны за большинство тяжелых случаев и летальных исходов, связанных с заболеваниями пищевого происхождения.

Согласно полученным данным, около 1% продуктов готовых к употреблению в ЕС содержат сальмонеллу. Некоторые свежие продукты, включая проросшие овощи и различные фрукты, чаще всего являются носителями этой бактерии. Хотя большинство штаммов кишечной палочки безвредны, некоторые из них могут привести к серьезным заболеваниям. В период с 1998 по 2013 г. наиболее частой причиной вспышек пищевых инфекций в США была кишечная палочка, продуцирующая токсин Шига. Листерия, хотя и встречается реже, приводит к наибольшему количеству смертей по сравнению с двумя другими бактериями.

Заражение сельскохозяйственных культур может происходить на различных этапах производства и происходить из почвы, экстремальных погодных явлений и воды, используемой для орошения. Скот и другие животные также играют роль в распространении этих патогенов. Процесс послеуборочной обработки — это еще один момент, когда продукция может быть заражена при несоблюдении надлежащей практики.

В исследовании описывается, как эти кишечные бактерии прикрепляются к растениям и выживают на них. Они могут прикрепляться к листьям с помощью таких структур, как жгутики, и формировать защитные сообщества, известные как биопленки, которые могут сохраняться в течение длительного времени и противостоять методам очистки. Бактерии также могут проникать в ткани растений, что затрудняет их удаление.

В ответ на появление таких бактериальных захватчиков растения активизируют свою иммунную систему, распознавая присутствие бактерий и пытаясь блокировать их воздействие с помощью различных защитных механизмов, в том числе закрывая стоматные поры. Однако некоторые патогены эволюционно научились противостоять этим защитным механизмам растений.

По мере роста численности населения планеты и распространения урбанизации на сельскохозяйственные территории возрастает риск заражения сельскохозяйственных культур патогенами. Поэтому более глубокое понимание того, как взаимодействуют растения и патогены, может привести к разработке более эффективных стратегий профилактики, обеспечивающих безопасность поставок продовольствия и способствующих укреплению глобальной продовольственной безопасности.

Ранее Фокус писал о "плотоядных" бактериях, убивших уже троих людей в США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.